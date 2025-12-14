إعلان

ترامب: الوضع عصيب وإطلاق النار في جامعة براون أمر مخزٍ

كتب : مصراوي

03:32 ص 14/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل حادثة إطلاق النار بجامعة براون، في ولاية رود آيلاند، التي أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 8 آخرين، مؤكدًا أنه لم يتم القبض على مشتبه به في الحادثة.

كتب ترامب، عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "لقد أبلغت بحادثة إطلاق النار التي وقعت في جامعة براون بولاية رود آيلاند".

وأضاف: "يتواجد مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع، رحم الله الضحايا وأسرهم".

وأكد ترامب، أن المشتبه به في إطلاقه النار ليس قيد الاحتجاز، مشددا على أن الوضع عصيب وإطلاق النار في جامعة براون أمر مخزٍ.

وقتل شخصان وأصيب 8 بجروح بليغة في حادث إطلاق نار، يوم السبت، في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، وفق ما أفاد مسؤولون، في حين لا يزال مطلق النار طليقا، وفقا للغد.

الرئيس الأمريكي ترامب حادثة جامعة براون جامعة براون الأمريكية إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية إطلاق النار في جامعة براون الشرطة الأمريكية

