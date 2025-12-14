ترامب: الوضع عصيب وإطلاق النار في جامعة براون أمر مخزٍ



وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل حادثة إطلاق النار بجامعة براون، في ولاية رود آيلاند، التي أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 8 آخرين، مؤكدًا أنه لم يتم القبض على مشتبه به في الحادثة.

كتب ترامب، عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "لقد أبلغت بحادثة إطلاق النار التي وقعت في جامعة براون بولاية رود آيلاند".

وأضاف: "يتواجد مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع، رحم الله الضحايا وأسرهم".

وأكد ترامب، أن المشتبه به في إطلاقه النار ليس قيد الاحتجاز، مشددا على أن الوضع عصيب وإطلاق النار في جامعة براون أمر مخزٍ.

