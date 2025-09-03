فيديو حصد ملايين المشاهدات.. رقصة أستاذ جامعي تغزو الإنترنت

كتب – سيد متولي

انتشر فيديو للأستاذ بوشبا راج، عضو هيئة التدريس في الأكاديمية العالمية للتكنولوجيا (GAT) في بنجالورو بالهند، على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع ndtv، أشاد المستخدمون بحركاته الراقصة على أنغام أغنية بوليوود الشهيرة " مُقابالا "، وجاء في تعليق الفيديو على إنستجرام: "أداء رائع آخر من أستاذنا".

وفي الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات، يمكن رؤية البروفيسور راج وهو يرقص على أنغام الأغنية بكل سهولة، ويعرض بعض الحركات المثيرة للإعجاب.

كما نجح في إصلاح عطل في خزانة ملابسه، أثناء الرقص، انفصل أحد حذائه، فخلع الآخر وواصل عرضه.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بفيديو الرقص، ووصفه الكثيرون بـ"معلم الرقص"، حتى أن بعضهم قارنه بالأسطورة مايكل جاكسون.

"برون للراقصة ولكن أجبرت على ممارسة المهنة"، كتب أحد المستخدمين في قسم التعليقات.

"لقد ضحى أخي بشغفه وأصبح مدرسًا للعائلة"، كما قال آخر.

"الطريقة التي خلع بها حذاءه الآخر... احترافية للغاية"، كتب مستخدم ثالث.

هذه ليست المرة الأولى التي يكتسب فيها البروفيسور راج شهرة واسعة، فقد سبق أن لفت الأنظار برقصته على أنغام موسيقى البيت بوكس، مستعرضًا إيقاعه الطبيعي وطاقته المؤثرة.

