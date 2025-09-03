لماذا يفضل الأجانب ورق التواليت بدلا من الماء عند استخدام المرحاض؟

كتبت- أسماء مرسي:

اختلاف العادات اليومية بين الشعوب أمرا طبيعيا، ومن بين هذه العادات ما يتعلق بأساليب النظافة الشخصية، وخاصة ما يُستخدم بعد قضاء الحاجة. ففي حين

تعتمد العديد من الدول على الماء كوسيلة أساسية للتنظيف، يفضل سكان الدول الغربية استخدام ورق التواليت، ولكن، ما السر وراء هذا الأمر؟

يعود استخدام ورق التواليت بدلا من الماء في الحمام إلى عدة عوامل تاريخية وثقافية وعملية، وفقا لموقع "quora".

الراحة وسهولة الاستخدام

ورق التواليت خيارا مريحا وعمليا للكثيرين، نظرا لسهولة استخدامه وتوفره في معظم المنازل والحمامات العامة، دون الحاجة إلى تجهيزات أو أدوات إضافية.

البنية التحتية

تعتمد أنظمة السباكة في العديد من الدول الغربية على تصميمات مخصصة لاستخدام ورق التواليت، ما يجعله الخيار الأكثر توافقا مع البيئة المعيشية هناك، أما استخدام الماء، يتطلب تجهيزات إضافية مثل الشطاف، وهي أقل شيوعا في تلك البلدان.

مفاهيم مختلفة للنظافة

تختلف معايير النظافة من ثقافة إلى أخرى، ففي الكثير من المجتمعات الغربية، استخدام ورق التواليت كافيا للحفاظ على النظافة الشخصية، بناء على ما تربى عليه الناس وتوارثوه عبر الأجيال.

تأثير الصناعة والتسويق

ساهمت شركات تصنيع ورق التواليت بشكل كبير في ترسيخ هذه العادة، من خلال حملات تسويقية ضخمة عززت فكرة أنه الخيار الأفضل والأكثر نظافة، ما رسخ مكانته في الحياة اليومية.

العادات والتقاليد

استخدام ورق التواليت تقليدا قديما في المجتمعات الغربية، خاصة منذ انتشاره الواسع في القرن التاسع عشر، ونظرا لأن الأجيال نشأت على هذه العادة، أصبحت مألوفة بالنسبة لهم.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)