مصمم أزياء يفجر مفاجأة بعد زواج رانيا يوسف: "تتوقعوا بنحضر لإيه؟"

نشر مصمم الأزياء المصري إسلام سعد، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيه الفنانة رانيا يوسف رفقة زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان زواجهما، في كواليس بروفة لقياس بدلة جديدة.

وكتب "سعد" الفيديو بتعليق لافت أثار فضول المتابعين، قائلا: "مبروك لأجمل عروسين.. تتوقعوا بنحضر لإيه؟"، ما أثار فضول الجمهور حول طبيعة المفاجأة القادمة.

وظهر الثنائي في الفيديو بإطلالة متميزة لفتت الأنظار؛ حيث تألقت رانيا يوسف بفستان طويل باللون البني، يتميز بقصته الانسيابية.

واعتمدت مكياج ناعم بدرجات ألوان النيود، وتسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي اللامع.

بينما اختار زوجها أحمد جمال إطلالة كاجوال، مرتديا تيشرت باللون الرصاصي نسقه مع بنطلون جينز أزرق وحذاء أبيض.

حظي الفيديو بتفاعل واسع من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الظهور الأول لـ رانيا يوسف وأحمد جمال سويا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

وتساءل العديد من المتابعين عن طبيعة المفاجأة التي أشار إليها مصمم الأزياء إسلام سعد.

