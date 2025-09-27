عمرها 11 ألف سنة.. قصة أقدم مستوطنة بشرية في الجزيرة العربية

في شمال غرب مدينة تبوك، تكشف الحفريات الحديثة عن أقدم مستوطنة بشرية معمارية في الجزيرة العربية، تعود إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار، ويقدر عمرها بين 11 ألف و10 آلاف و300 عام.

موقع «مصيون» يمثل نموذجًا فريدًا لتحولات الإنسان من حياة الترحال إلى الاستقرار، ويقدم رؤى جديدة عن الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية لسكان المنطقة في تلك الحقبة.

وأكدت هيئة التراث السعودية، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن أعمال التنقيب، التي نفذها فريق «سعودي-ياباني» مشترك منذ ديسمبر 2022 وحتى مايو 2024، أسفرت عن الكشف عن وحدات معمارية شبه دائرية من أحجار الجرانيت، تضمنت مباني سكنية ومخازن وممرات ومواقد نار، ما يعكس تخطيطًا مدروسًا لحياة مستقرة اعتمدت على الصيد وزراعة الحبوب.

وأوضحت الهيئة أن موقع «مصيون» مدرج في سجل الآثار الوطني منذ عام 1978، غير أن الدراسات الميدانية الحديثة منذ ديسمبر 2022 أعادت تسليط الضوء على أهميته باعتباره أقدم نموذج معروف لـ الاستقرار البشري في شبه الجزيرة العربية.

وشملت أعمال التنقيب، التي امتدت لأربعة مواسم ميدانية حتى مايو 2024، تحديد مربعات العمل، توثيق الطبقات الأثرية، وفرز وتصنيف المعثورات وفق منهجيات علمية متقدمة.

وأثمرت هذه الجهود عن اكتشاف وحدات معمارية شبه دائرية من أحجار الجرانيت المحلية، تضمنت مباني سكنية، مخازن، ممرات، ومواقد نار، ما يعكس تخطيطًا مدروسًا لحياة مستقرة اعتمدت على الصيد وزراعة الحبوب.

كما عثر على أدوات حجرية متنوعة تشمل سكاكين، رؤوس سهام، ومطاحن، إلى جانب قطع زينة من الأمازونيت والكوارترز والأصداف، ومواد خام تُشير إلى نشاط إنتاجي منظم.

وتضمنت المكتشفات أيضًا بقايا بشرية وحيوانية، قرون ثيران، وقطع مزخرفة بخطوط هندسية، ما يكشف عن رموز دينية واجتماعية في تلك الحقبة.

ويرى الخبراء أن الاكتشاف يعزز فرضية أن شمال غرب الجزيرة العربية كان امتدادًا طبيعيًا لـ هلال الخصيب، وموطنًا مبكرًا لتحولات الإنسان من الترحال إلى الاستقرار الدائم، ما يفتح نافذة مهمة لفهم بدايات الاستيطان البشري في المنطقة.

