امرأة تضع كاميرا عند أكل الطيور.. 20 لقطة مذهلة لم تكن تتوقعها

كتب - محمود عبده:

07:00 م 26/09/2025
في قلب الفناء الخلفي لمنزل بسيط، تتكشف قصص ملونة ومليئة بالحياة عن طيور تحلق وتتنقل بحرية، تجسدها عدسة مصورة شغوفة.

ليزا، المعروفة باسم "Ostdrossel" على منصات التواصل الاجتماعي، تأخذنا عبر صورها إلى عالم الطيور بكل ما يحمله من جمال وسحر، بعيدا عن تدخل الإنسان، بحسب ما نشره موقع boredpanda.

على مدار سنوات، جمعت ليزا آلاف الصور التي تتنوع بين اللحظات الكوميدية واللحظات المهيبة، لتشكل مجموعة فريدة من نوعها تظهر التنوع الكبير في سلوك الطيور.

وتمتاز صورها بأنها تقدم الطيور كما هي، دون أي تدخل، مما يجعل المشاهد يشعر وكأنه يشاهد مشهدا حيا من الطبيعة.

هذه الصور التي استقطبت اهتمام منصات عالمية، تعرض الآن في مجموعة شاملة تسلط الضوء على أجمل ما وثقته ليزا، لتصبح مصدر إلهام لمحبي الطبيعة وعشاق التصوير على حد سواء.

تقدم هذه المجموعة رؤية فريدة لعالم الطيور، تذكرنا بأهمية المحافظة على الطبيعة واحترام حريتها، بينما تكشف لنا تفاصيل دقيقة قد تمر دون أن نلاحظها في حياتنا اليومية.

امرأة تضع كاميرا عند أكل الطيور 20 لقطة مذهلة لم تكن تتوقعها منصات التواصل الاجتماعي

