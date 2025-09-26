فيديو حصد ملايين المشاهدات.. هدية عفوية من طفلة لمعلمتها تخطف القلوب

كتب – سيد متولي

نال فيديو لهدية عفوية من طفلة صغيرة لمعلمتها إعجابا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون ببراءتها ولطفها.

ونشرت ديفيا دي جي الفيديو على إنستجرام، مع تعليق يقول: "حب ثمين"، وأشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه اللفتات تبرز العلاقة الخاصة بين المعلمين وطلابهم، بحسب ndtv.

وفي الفيديو، تتقدم الفتاة نحو المعلمة وتقدم لها الهدية متمنية لها "عيدا سعيدا"، والهدية، عبارة عن قلم وحقيبة، مغلفة بورق مصنوع يدويا.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالفتاة، وقالوا إن الهدية ربما تكون بسيطة، لكنها تعكس تقديرها ومحبتها للمعلم.

واكتسب الفيديو شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث تخطى 11 مليون مشاهدة.

وامتلأ قسم التعليقات برسائل لطيفة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كتب أحدهم: "أجمل فيديو في احتفال يوم المعلم".

وكتب آخر "مشاعر هذه الفتاة الصغيرة ثمينة مثل الماس".

"مشاعر نقية، لا دراما، لا ترف، لا غلاء، فقط حب، أحبك يا أميرتي، يا ملكة"، كتب مستخدم ثالث.

