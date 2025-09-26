إعلان

واقعة نادرة.. دبان يحبسان نفسيهما داخل سيارة وهذا ما حدث (فيديو)

كتب – سيد متولي

10:30 م 26/09/2025

واقعة نادرة.. دبان يحبسان نفسيهما داخل سيارة وهذا

في واقعة طريفة وغير مألوفة، اكتشفت شرطة مدينة كيتشيكان في ألاسكا دبين حبسا نفسيهما داخل سيارة.

وذكر تقرير الشرطة على صفحتها بـ"فيسبوك"، أن الضجيج المتكرر الناتج عن عبث الدبين بأبواب السيارة ساهم في اكتشاف الموقف قبل أن يستمر طوال الليل، بحسب موقع heraldsun.

وأظهر فيديو مرفق الدبين يجلسان على المقعد الأمامي، مع تعليق ساخر: "لا تشك، لا تشك".

وتمكنت الشرطة من فتح السيارة دون أن يتعرض الدبان لأي أذى، وتم إطلاق سراحهما في المنطقة الطبيعية المحيطة بالمدينة.

ووجهت السلطات تحذيرا للجمهور بعدم ترك أبواب سياراتهم مفتوحة أو ترك الطعام بداخلها لتجنب حوادث مشابهة، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف قد تشكل خطرا على الحيوانات والبشر معا.

وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى البعض دهشتهم من قدرة الدبين على فتح باب السيارة.

