في واقعة غريبة تسلط الضوء على تزايد الهوس بالطول بين فئة الشباب، أنفق مراهق صيني يبلغ من العمر 16 عاما نحو 2350 دولارا أمريكيا على جلسات علاج لزيادة الطول استمرت ستة أشهر، ليكتشف لاحقا أن الـ1.4 سم التي اكتسبها خلال تلك الفترة اختفت تماما خلال أسبوعين فقط بعد توقفه عن العلاج.

هذا النوع من العلاج، المعروف باسم "العلاج غير الجراحي لزيادة الطول"، يعتمد على تمارين استطالة معينة وأجهزة غير تقليدية يقال إنها تحفز نمو العظام، خصوصا في منطقة الركبتين، وفقا لما نشره موقع odditycentral.

وهو ما يبدو بديلا أقل تكلفة وألما من العمليات الجراحية المعروفة بـ"إطالة الأطراف"، التي تعتبر خيارا شديد التعقيد والمخاطرة.

ورغم الآمال، لم تكن النتيجة مرضية، فبحسب والد المراهق، ويدعى هوانغ، زاد طول ابنه من 165 سم إلى 166.4 سم خلال فترة العلاج، لكنه عاد إلى طوله الأصلي خلال أسبوعين فقط من توقف الجلسات.

يقول هوانغ: "لاحظنا أن الطول بدأ يتناقص بسرعة بمجرد توقف الجلسات"، مضيفا أن العيادة بررت الأمر بأن "الطفل أصبح كبيرا على الاستفادة من العلاج"، وأنه "كان بحاجة إلى مزيد من الجلسات" كي تثبت النتيجة.

وفي نهاية المطاف، حصلت العائلة على رد كامل للمبلغ المدفوع.

ويرى مختصون أن الرياضة والتغذية السليمة تظل الوسيلة الوحيدة غير الجراحية التي يمكن أن تساهم في دعم إفراز هرمون النمو وتحقيق نتائج طبيعية، لكن فقط قبل إغلاق صفائح النمو، والتي غالبا ما تحدث في أواخر سن المراهقة.

