مفاجأة غريبة.. مياه بيضاء كاللبن تتدفق في منازل مدينة عربية (فيديو)

فوجئ سكان مدينة عراقية بتغير لون مياه الشبكة العامة، لتصبح بيضاء كاللبن بدلا من شفافية المياه العادية، ما أثار مخاوف كبيرة حول صلاحيتها للاستخدام البشري والحيواني.

وسجل أحد سكان منطقة "البهادرية" التابعة لقضاء "أبي الخصيب" في محافظة البصرة، جنوبي العراق، مقطع فيديو يظهر المياه باللون الأبيض، واصفا إياها بأنها أقرب للحليب المكثف، مؤكدا أنها غير صالحة للشرب أو الاستخدام اليومي.

ووفقا لما أوردته القناة الأولى العراقية، تداول مواطنون من قضاء شط العرب أيضا مقاطع فيديو توثق تدفق مياه بيضاء اللون من صنابير المنازل.

وأظهرت المقاطع خروج المياه على هيئة مادة بيضاء، الأمر الذي أثار استغراب السكان، في حين لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن سبب تغيّر لون المياه أو مدى خطورتها صحيا.

وانتشرت هذه المقاطع بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا واسعا بين العراقيين، إذ عبر كثيرون عن استيائهم، فيما لجأ آخرون إلى السخرية من جودة المياه، مستخدمين تعبير "الحليب المكثف" لوصفها.

وأكد عدد من السكان المحليين في المنطقة تكرار هذه الظاهرة، فيما اشتكى آخرون من مناطق أخرى في محافظة البصرة من تلوث وملوحة متزايدة في مياه الشبكة العامة، المعروفة محليا باسم مياه "الإسالة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.