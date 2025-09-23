جمجمة وفقرات بشرية في حقيبة سفر أحد الركاب.. ما القصة ؟

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

في واقعة صادمة أثارت الاستغراب، عثر ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا على رفات بشرية، تضمنت جزءا من جمجمة وفقرات، مخبأة داخل حقيبة أحد الركاب.

وخلال إجراءات التفتيش الروتيني، اكتشف الضباط أن العظام كانت ملفوفة بورق ألومنيوم، إلى جانب نباتات محظورة وسيجار غير مصرّح به.

وذكر الراكب، وفقاً لما نقلته شبكة "CBS News"، أن الرفات مخصصة لاستخدامات دينية في طقوس معينة.

ونشرت السلطات صورا تظهر الجمجمة وبقايا أخرى داخل الأمتعة، مشيرة إلى أن المضبوطات تم التعامل معها كأدلة، قبل أن تتلف لاحقا نظراً لاعتبارها مصدر خطر صحي، بحسب ما أفادت إدارة الجمارك.

من جانبه، علق كارلوس سي، مارتيل، مدير العمليات الحقلية بالجمارك، عبر منصة "إكس"، قائلا إن الواقعة تعكس طبيعة العمل غير المتوقعة، مضيفا: "لا نعلم دائما ما تحتويه الحقائب، لكننا نعرف جيدا كيفية رصد ما يثير الشك".

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن جنسية المسافر، كما لم يحدد ما إذا كانت ستوجه إليه اتهامات رسمية.