وفاة "أجمل طفلة في العالم" بسبب كتلة على وجهها.. ما القصة؟

أكثر من مليون شخص يعيشون في الماء.. أغرب قبائل العالم

كتب – سيد متولي

واقعة صادمة تمثلت في محاولة شاب الانتحار بإلقاء نفسه من على سطح مبنى في منطقة عاليه في جبل لبنان، في لحظات تحبس الأنفاس، قبل أن ينجح عدد من الشبان، برفقة الأمن في إنقاذه.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، شهدت عملية إنقاذ الرجل في اللحظة الأخيرة ترحيبا وتصفيقا من المارة الذين تجمعوا في الشارع لمتابعة الحادث.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، ولحظة إنقاذ الرجل، ما أثار تفاعلا واسعا بين المعلقين.

وتعاطف الكثيرون مع الرجل، آملين أن تتحسن حالته، ونصح البعض بعرضه على مختصين لكي لا يكرر فعلته.

وكتب أحد الأشخاص: "الحمدلله ع سلامته …الله يهديه و يريح باله .. يا حرام شو عم يصير بالناس الله لا يبلي حدا".

وأضاف آخر: "الله يهدي باله شو ما كان عم يحس ..أكيد في شي قاسي جبرو يعمل هيك".

وعلق ثالث: "السترس والضغط النفسي بيعملو أكتر من هيك.. طبعا مش مبرر وهوي مغلط.. بس ليش وصل لهون.. ياريت ينعمل عيادات ضمن مستوصفات خصوصي للإعادة التأهيل النفسي".

🚨 ثوانٍ فصلت بين الحياة والموت!



شاب في عاليه حاول رمي نفسه من سطح مبنى… لكن مجموعة شبّان أنقذوه في اللحظة الأخيرة‼️



🎬 مشهد يهزّ الأعصاب ويختصر حجم اليأس في بلد يقتل شبابه معنويًا قبل أجسادهم.#لبنان #عاليه pic.twitter.com/OfTT1O03yo — معلومة بلس (@Aljazira_lb) September 16, 2025 ">

اقرأ أيضا:

رجل يعيش عامين كاملين بلا نوم.. لغز غريب يحير الأطباء

تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"

"أم زياد الفلاحة".. حكاية بنت 15 سنة صنعت نجوميتها من وصفات الأكل

وجه ترامب يثير الجدل.. هل أصيب بسكتة دماغية؟