خفايا مواليد العذراء.. 9 أسرار لا تعرفها عنهم في عيد ميلادهم

كتبت- أسماء مرسي:

يحتفل مواليد برج العذراء بعيد ميلادهم في الفترة ما بين 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، ورغم أنهم يمتلكون خصائص فريدة تميزهم عن غيرهم، إلا أن شخصيتهم تخفي وراءها العديد من الأسرار والصفات التي لا يلاحظها الكثيرون، وفقا لموقعي "hindustantimes"، و"zodiacfire".

قدرة تحليلية فائقة

يتمتع مواليد برج العذراء بذكاء حاد وقدرة فريدة على تحليل التفاصيل، ما يمكنهم من حل المشكلات المعقدة التي يغفل عنها الآخرون، فهم يمتلكون موهبة تحويل الخلافات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة يمكن التعامل معها بسهولة.

قلق من عدم الكفاءة

على الرغم من قدرتهم العالية، يميلون إلى الشعور بالإحباط والضيق عند التعامل مع من يفتقرون إلى الكفاءة، صبرهم محدود في هذا الجانب، ويحتاجون أحيانا إلى أخذ وقتهم لتهدئة أنفسهم.

انتقائية شديدة

بحثهم عن الكمال، يظهر مواليده انتقائية عالية في كل جوانب حياتهم، من القرارات البسيطة إلى اختيار شريك الحياة، لا يتخذون أي خطوة قبل دراسة جميع الخيارات المتاحة بدقة، ما يجعلهم يبدون مترددين.

ثقة عالية

يُعرف مواليده أيضا بأنهم من أكثر الأشخاص جدارة بالثقة والاعتماد، ارتباطهم القوي بكلمتهم والتزامهم بوعودهم يجعلهم دائما عند حسن الظن، فهم يضعون الالتزام فوق كل شيء.

حكم سريع على الآخرين

رغم كرههم للحكم عليهم، يميل العذراء إلى إصدار أحكام سريعة على الآخرين، سعيه المستمر نحو الكمال يدفعه للحكم على أخطاء الغير.

إبداع وتميز

يمتلك مواليد هذا البرج أيضا عقلية إبداعية ومبتكرة، كثير منهم فنانون موهوبون في مجالات مختلفة مثل الرسم، والحرف اليدوية، كما أنهم يمتلكون خيالا واسعا يمكنهم من إنجاز مشاريع فريدة ونتائج مدهشة.

إصرار على تحقيق الأهداف

عندما يضع مولود برج العذراء هدفا، يبذل كل ما في وسعه لتحقيقه، ورغم أنه يبدو هادئ، إلا أنه يشعر بالتوتر الداخلي حتى يحقق أحلامه، فهو يكره فكرة الفشل.

الشك وعدم الثقة في الآخرين

يتسم مولود برج العذراء بالشك، لا يثق في الشائعات، ويفضل بناء آرائه على الحقائق والأدلة التي يراها بنفسه.

إفراط في التفكير

الإفراط في التفكير من أبرز سماتهم، حيث يحللون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، هذا التفكير المستمر يسبب لهم إرهاقا ذهنيا، لذا فهم بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة لتجديد طاقتهم العقلية.

