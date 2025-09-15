إعلان

بـ3 ملايين دولار.. 5 صور لـ أغلى سمكة في العالم

03:00 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    بـ3 ملايين دولار.. 5 صور لـ أغلى سمكة في العالم
    بـ3 ملايين دولار.. 5 صور لـ أغلى سمكة في العالم
    بـ3 ملايين دولار.. 5 صور لـ أغلى سمكة في العالم
    بـ3 ملايين دولار.. 5 صور لـ أغلى سمكة في العالم
كتبت- أسماء العمدة:

قد يظن البعض أن أسعار الأسماك باهظة في بعض الأسواق المحلية، لكن هناك نوعًا نادرًا من الأسماك يُعتبر الأغلى على مستوى العالم، إذ يتخطى سعر الكيلو الواحد منه 400 ألف دولار، وفقاً لموقع News 18.

سمك التونة الزرقاء (Bluefin Tuna)، تُعد جوهرة المأكولات البحرية، وتُباع بأسعار خيالية في المزادات العالمية، خاصة في اليابان حيث يُقبل عليها كبار الطهاة في تحضير أفخر أطباق السوشي والساشيمي.

ويعود ارتفاع سعرها لعدة أسباب، أبرزها ندرتها الشديدة بسبب الصيد الجائر، وصعوبة تربيتها في المزارع البحرية، بجانب قيمتها الغذائية العالية ومذاقها الفريد الذي يجعلها "كنز البحر" بالنسبة لعشاق المأكولات الفاخرة.

وفي أحد المزادات الشهيرة بطوكيو، بيع سمك تونة زرقاء عملاق يزن أكثر من 200 كيلو جرام مقابل أكثر من 3 ملايين دولار، ليُسجل رقمًا قياسيًا في عالم الأسماك.

منوعات اغلى سمكة سمك التونة الزرقاء
