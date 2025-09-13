بعد عام من ولادته.. زوجان يرفعان دعوى طلاق بسبب اسم الطفل

كتب- أحمد الضبع:

شهدت مدينة شنجهاي الصينية حالة طلاق غير معتادة بعد أن عجز زوجان عن الاتفاق على اسم مولودهما، ما تسبب في تأخر إصدار شهادة ميلاده وتأجيل التطعيمات لأكثر من عام.

وقالت المحكمة الشعبية في منطقة بودونج الجديدة إن الزوجين، اللذين تزوجا في 2023 وأنجبا طفلاً ذكراً في العام التالي، دخلا في نزاع حاد حول اختيار اسم الطفل، بحسب موقع odditycentral.

وأصر كل طرف على اسمه المفضل وطلب من الطرف الآخر تقديم المستندات الأصلية وتوكيل رسمي، إلا أن أيًا منهما لم يتراجع.

وأظهرت الأدلة أمام المحكمة أن كل طرف حاول بمفرده تسجيل الاسم في المستشفى، إلا أن المحاولتين رُفضتا لعدم التزامهما باللوائح.

وقال القاضي المشرف على القضية: "الطفل تجاوز العام من عمره، لكنه لا يملك حتى شهادة ميلاد، لا يمكن تسجيله في السجل المدني، والحصول على التطعيمات أصبح صعبًا".

وأكدت المحكمة أن شهادة الميلاد تمثل أساسًا قانونيًا للحصول على هوية الطفل، وأن أي تأخير بسبب خلافات شخصية يعد انتهاكًا لحقوق القاصر، ويجب محاسبة كلا الوالدين.

كما شددت المحكمة على عدم استخدام الأطفال كورقة ضغط في النزاعات العاطفية أو للتهرب من الالتزامات القانونية تجاههم.

ولحماية حقوق الطفل، أصدرت المحكمة إشعار رعاية الطفل القاصر، يلزم الوالدين بالتعاون للحصول على شهادة الميلاد خلال فترة زمنية محددة، لكن الخلاف حول المستندات الأصلية استمر.

وبعد محاولات وساطة متكررة، تقرر الاحتفاظ بالشهادة الأصلية مؤقتًا لدى المحكمة، قبل تسليمها للأم لتكمل إجراءات تسجيل الطفل في السجل المدني.

القضية غير المألوفة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث عبر العديد عن دهشتهم من أن مسألة اختيار اسم طفلة صغيرة قد تدمر زواجًا بالكامل.

اقرأ أيضا:

"تجمدت حتى الموت".. وفاة مسنة داخل دار رعاية والسبب صادم

"تطرد الطاقة السلبية وتجلب الحظ السعيد".. 6 أشياء ضعها تحت المخدة قبل النوم

بعد مشاركته في أسبوع الموضة.. معلومات عن لؤي ابن راغب علامة

آخر تقاليع التجميل.. نساء يلجأن لجراحة تقصير الساقين لسبب غير متوقع

أبرزهم نيمار.. 5 أشخاص ورثوا ثروات من أشخاص لا يعرفونهم