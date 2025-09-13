"هاكر" يخترق هاتف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ويشتمه

كتبت- نرمين ضيف الله:

تعرض وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لموقف محرج بعد أن تلقى مكالمة من قراصنة إلكترونيين أهانوه ووجهوا إليه شتائم قبل أن يضطر لإنهاء المكالمة فجأة.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت:، تمكن هاكر تركي الجنسية من الاتصال بالوزير مباشرة، والتقاط لقطة شاشة أثناء المحادثة، ونُشرت تفاصيل المكالمة على الإنترنت مع رقم الهاتف الشخصي لكاتس، الذي ما زال يستخدمه رغم تسريبه سابقًا.

وانتشر الرقم بسرعة، ما أدى إلى تلقي الوزير آلاف الرسائل العدائية والتهديدات، بعضها آلي وبعضها مباشر، تضمنت عبارات مثل: «سنقتلك»، إلى جانب موجة من الشتائم من مختلف المرسلين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الوزير لمثل هذا الاختراق، مما أثار قلق مراقبين بشأن ثغرة أمنية محتملة قد تُستغل مستقبلًا. ولم تصدر وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن أي تصريحات رسمية حول الحادثة أو حول إمكانية تغيير الوزير لرقمه الشخصي.