بعد 22 سنة.. تلميذ يرد الجميل لأستاذه برحلة عمرة

كتب- أحمد الضبع:

في لفتة إنسانية مؤثرة، فاجأ شاب من مدينة الدار البيضاء أستاذه في المرحلة الابتدائية بإهدائه رحلة عمرة، وفاءً لموقف نبيل أنقذ مستقبله الدراسي قبل أكثر من عقدين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القصة تعود لسنوات طفولة الشاب، حين كان يواجه ظروفا اجتماعية صعبة داخل أسرة فقيرة لم تستطع حتى توفير كتبه المدرسية.

وقتها اختار المعلم أن يتكفل بشراء الكتب بنفسه بعيدا عن أعين التلاميذ، حفاظا على كرامة تلميذه وضمانا لاستمراره في التعليم.

ذلك الموقف ترك أثرا عميقا في نفس الطفل، الذي واصل دراسته ونجح في تغيير وضعه الاجتماعي لاحقا.

وبعد مرور 22 عاما، قرر أن يرد الجميل لمعلمه بهدية العمر، فقد أهدى له رحلة عمرة مدفوعة بالكامل، في مبادرة لاقت تفاعلا واسعًا وإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها مثالا حيا على الأثر الإنساني العميق للمعلم في حياة تلاميذه.

