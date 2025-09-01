يمني خوري تتعرض لموقف محرج في عيد ميلاد زوجها.. ما القصة؟

كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، المعروفة بلقب "يومي بيوتي"، لموقف محرج أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

فوجئت "يمني" بأن التورتة الفاخرة التي طلبتها خصيصا على شكل سيارة "بوجاتي"، جاءت بتصميم بعيد كل البعد عن شكل السيارة الفاخرة، الأمر الذي لفت أنظار الحضور وأثار دهشتهم.

رد فعل "يومي" على التورتة

شاركت "يومي" هذه اللحظة الطريفة مع متابعيها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، عبر خاصية "الاستوري"، حيث أظهرت شكل التورتة الغريب وعبرت عن صدمتها الشديدة من النتيجة.

وفي الفيديو، علقت قائلة: "اليوم عيد ميلاد زوجي، وحبيت أكون مبدعة وأطلب تورتة على شكل سيارة بوجاتي، لكن وصلت والضيوف كانوا واقفين عند الباب، يعني ما قدرت أهرب بيها".

وتابعت بسخرية: "شكل التورتة يذكرني بالبقرة، كان المفترض أنها بوجاتي، لكنها تشبه ميني كوبر أكثر".

