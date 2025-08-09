دمعة واحدة غيرت مصيرها.. امرأة تنجو بأعضائها في اللحظة الأخيرة

كتب - محمود عبده:

في واقعة صادمة ومثيرة للجدل، استيقظت دانيلا غاليغوس، البالغة من العمر 38 عاما، من غيبوبة قبل لحظات فقط من بدء عملية إزالة أعضائها للتبرع بها، بعد أن صنفها الأطباء على أنها في "حالة لا رجاء منها"، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.

دانيلا، التي كانت بلا مأوى عند إدخالها إلى مستشفى "برسبتيريان" في ولاية نيو مكسيكو عام 2022، دخلت في غيبوبة تامة، ليبلغ الفريق الطبي عائلتها أن فرص نجاتها منعدمة، وأنها لن تستعيد وعيها أبدا، وبناء على هذه التقديرات، وافقت الأسرة على التبرع بأعضائها.

دمعة غيرت كل شيء

خلال اللحظات الأخيرة قبل العملية، لاحظ أحد أفراد العائلة دمعة تنساب من عين دانيلا، تبعها استجابة واضحة عندما طلب منها أن ترمش.

هذا التفاعل أثار صدمة الفريق الطبي، لكنه لم يمنع ممثلي خدمة التبرع بالأعضاء في نيو مكسيكو من الإصرار على المضي قدما، معتبرين أن ما حدث "مجرد رد فعل لا إرادي".

رفض وتحد أنقذ حياتها

في خطوة حاسمة، خالف الأطباء تعليمات منسقي التبرع وأوقفوا العملية في اللحظة الأخيرة، ليتم نقل دانيلا خارج غرفة العمليات.

ومع مرور الوقت، استعادت وعيها بالكامل، وتحدثت لاحقا عن تجربتها قائلة:"أشعر أنني محظوظة جدا.. لكن من المرعب التفكير في كم كنت قريبة من الموت بهذه الطريقة".

دانيلا تقدمت بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية "HHS" للمطالبة بالتحقيق في الحادثة.

اتهامات خطيرة وصمت رسمي

وقالت ممرضة من وحدة العناية المركزة لوسائل إعلام أمريكية:

"كان كل ما يهمهم هو الحصول على الأعضاء".

في المقابل، نفت New Mexico Donor Services تلك الاتهامات، مؤكدة أن منسقي التبرع لا يتدخلون في القرار الطبي، فيما رفضت وزارة الصحة الأمريكية الإدلاء بأي تعليق حتى الآن.





