أغرب من الخيال.. قرية بلا أبواب منذ 300 عام ولم تُسجل أي سرقة – صور

08:00 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
    قرية هندية
background

كتبت – شيماء مرسي

في قلب ولاية راجاستان الهندية، تقع قرية “ساران كا خيرا”، وهي واحدة من أكثر الأماكن غرابة في العالم، إذ لا تحتوي أي من منازلها على أبواب منذ أكثر من ثلاثة قرون، ورغم ذلك، لم تُسجل فيها أي حادثة سرقة حتى اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع “News18”، تعود القصة إلى نحو 300 عام، حين زار قديس هذه القرية وأُعجب بإيمان وكرم سكانها، وعند مغادرته، منحهم وعدًا بأن قريتهم ستظل في أمان من اللصوص. ومنذ ذلك الحين، حافظ السكان على تقليد عدم تركيب أبواب لمنازلهم.

شانكار سينغ، أحد سكان القرية، قال إن “ساران كا خيرا” ظلت متمسكة بهذا العُرف الفريد عبر الأجيال. وأضاف أن بعض الأهالي الذين حاولوا كسر التقليد وتركيب أبواب، واجهوا لاحقًا أحداثًا مأساوية مثل الوفاة أو المرض في العائلة، ما دفع بقية السكان إلى التمسك بالعُرف بدافع الخوف والإيمان بالحماية الروحية.

ورغم أن المنازل تظل مفتوحة بالكامل، فإن أي لص يدخل القرية يُلقى القبض عليه دائمًا قبل أن يتمكن من تنفيذ السرقة.

وأكد الشابان أمان كومار وجوتام، وهما من أبناء القرية، أن هناك أكثر من 100 أسرة تعيش في منازل بلا أبواب، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ مطلقًا عن أي واقعة سرقة، مما يجعل من “ساران كا خيرا” نموذجًا نادرًا وفريدًا للأمان والإيمان بالتقاليد.

قرية بلا أبواب منذ 300 عام منوعات ولاية راجاستان الهندية أغرب من الخيال
