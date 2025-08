زواج شقيقين من امرأة واحدة يشعل مواقع التواصل في الهند (فيديو)

في واقعة مثيرة أعادت إلى الواجهة تقليدًا نادرًا في الهند، أثار زواج شقيقين من امرأة واحدة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو لحفل الزفاف الذي أُقيم وسط احتفال شعبي بقرية "شيلاي" الواقعة في ولاية هيماشال براديش بجبال الهيمالايا.

واحتفل الشقيقان براديب وكابيل نيغي بعروسهما المشتركة، التي لم تُكشف هويتها، في مراسم زفاف شهدها مئات من سكان القرية، وسط مباركة من العائلتين، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال براديب، في تصريح لوكالة "برس ترست" الهندية، إنهما كانا "يحتفلان بتقليد قديم نفخر به"، في إشارة إلى عادة نادرة تعرف بـ"تعدد الأزواج"، والتي تعود جذورها إلى ملحمة المهابهاراتا في الميثولوجيا الهندوسية، ولا تزال تُمارس في مناطق محدودة شمال البلاد، خصوصًا بين أبناء مجتمع "هاتي" الذي يضم قرابة 300 ألف نسمة.

وبالرغم من أن القانون الهندي يُجرّم تعدد الأزواج، فإن هذا الزواج ليس الأول من نوعه في تلك المنطقة؛ إذ سجلت الصحافة المحلية ما لا يقل عن خمس زيجات مماثلة خلال العام الماضي في شيلاي.

واعتبر النائب المحلي هارشواردهان سينج تشوهان أن مثل هذه الحالات أصبحت نادرة، لكنها ما زالت تجد قبولًا اجتماعيًا محدودًا داخل بعض المجتمعات التقليدية.

