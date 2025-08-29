رمي "بوكيه العروس" في الأفراح.. اعرف أصل العادة

كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن تسابقت على "باقة العروس" في حفل زفاف؟، هذا التقليد المبهج الذي يجمع الفتيات غير المتزوجات في مشهد عفوي، ينتظرن فيها بحماس إلقاء العروس للورود، ولكن هل تعلم ما القصة وراء هذا الأمر؟

أصل تقليد رمي بوكيه الزفاف

يرجع عادة رمي باقة الورد في حفلات الزفاف إلى أوروبا القديمة، وتحديدا في العصور الوسطى، كان الضيوف يحاولون تمزيق قطع من فستان العروس ظنا منهم أن ذلك يجلب لهم الحظ السعيد.

ولتفادي هذه الفوضى، بدأت العرائس برمي باقة زهورهن إلى الحضور، مع مرور الوقت، تطور هذا الأمر إلى تقليد منظم، إذ ترمي العروس الباقة إلى مجموعة من النساء غير المتزوجات، ويُعتقد أن التي تلتقطها ستكون التالية على قائمة الزواج، وفقا لموقع "neroliblume".

ماذا يعني التقاط بوكيه الزفاف؟

في الماضي، كان التقاط الورود يُعتبر علامة على أن الفتاة التي تمسك بالباقة ستكون التالية على قائمة الزواج، لكن مع تطور الزمن، أصبح هذا التقليد يُنظر إليه كنوع من المرح والترفيه أثناء الحفل.

بعض البلدان الأخرى تربطه بالحظ السعيد والطاقة الإيجابية، لكنه لا يعني بالضرورة الزواج القريب.

رمي البوكيه في حفلات الزفاف الحديثة

مع مرور الوقت، تطور هذا التقليد حيث تفضل العروس الآن تقديم باقة ورد مخصصة لصديقة مقربة، بينما يختار بعض الأزواج إشراك جميع الضيوف في هذا الطقس، بدلا من اقتصاره على النساء العازبات فقط.

