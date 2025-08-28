صدمة في مترو.. سيدة تصبغ شعرها في إحدى العربات

كتب – سيد متولي

واقعة غريبة شهدها مترو لندن، بعدما أقبلت امرأة على صبغ شعرها، حيث استغلت طول مدة رحلتها بالمواصلات العامة، لإنجاز هذه المهمة الغريبة.

وبحسب صحيفة ذا صن، تركت "فيرا" الركاب في حالة من الذهول عندما قررت استخدام الصبغة أثناء وجودها في القطار - حيث كانت جالسة على مقعدها بينما كانت تمرر اللون على شعرها المجعد.

"صبغت شعري في الطريق"، كتبت فيرا في أعلى مقطع فيديو على صفحتها على تيك توك.

وظهرت المرأة وهي تخلط زجاجات الصبغة بهدوء وترتدي قفازات بلاستيكية، وكأنها في صالون تجميل، قبل أن تتوجه إلى حمام القطار لإنهاء المهمة.

وأحدثت السيدة فوضى عارمة أثناء العملية، حيث ظهرت الصبغة على جدران المرحاض، وعلى كتفيها بالكامل.

وأضافت فيرا في تعليقها على الفيديو: "كان هذا محرجًا للغاية ولكنني لم أشعر بالحرج".

لكنها سرعان ما وجدت نفسها تحت نيران الانتقادات في قسم التعليقات، حيث استهدفها العديد من الأشخاص بسبب المواد الكيميائية القوية الموجودة عادة في صبغة الشعر.

"لا يوجد أي اعتبار للآخرين؟؟" كتب أحدهم.

"يعاني والدي من مشاكل الجيوب الأنفية الحادة وهناك العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون استنشاق المواد الكيميائية الموجودة في صبغة الشعر مثل الأمونيا، جودة الهواء في مترو الأنفاق والأماكن العامة سيئة للغاية، ألم يكن بإمكانك الاستيقاظ مبكرًا؟".

وأضاف آخر: "هذه الأبخرة غير مخصصة للاستخدام في الأماكن الضيقة خاصة حول الأطفال، وذلك بسبب التحذيرات الموجودة على كل علبة".

"أختي، هل يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه هذه الأشياء؟ وربما يمكنهم مقاضاتك بسبب ذلك..." صرخ ثالث غاضبًا.

كانت ميكايلا واحدة من الركاب الذين أصيبوا بالذهول من تصرفات فيرا، حيث لجأت إلى صفحتها على TikTok لمشاركة مقطع فيديو للمرأة وهي جالسة في عربة القطار وهي تضع الصبغة.

"أنا مع وضع مكياج سريع، لكن هذه المرأة كانت تصبغ شعرها بالكامل!" كتبت ميكايلا أعلى الفيديو.

وأضافت في التعليق: "لم أصدق الأمر في البداية عندما بدأت في خلط المواد".

كما قامت أيضًا بوضع إشارة إلى هيئة النقل في لندن في التعليق التوضيحي، في محاولة لتنبيههم إلى ما حدث.

وكانت فيرا من بين المعلقين على فيديو ميكايلا، حيث كتبت: "يا إلهي، هذه أنا!".

يا فتاة!! أنتِ رمز مميز، لقد أبهرتني!" ردت ميكايلا.

كما اعترفت آخرى: "وأنا أشعر بغرابة عندما أضع أحمر الشفاه مرة أخرى!"

ودافع آخرون عن فيرا لاستغلالها رحلة القطار لصبغ شعرها، وكتب أحدهم: "هل تعلم؟ أنا أحترم ذلك، تفضلي يا عزيزتي!"

"كما ينبغي لها - كما نفعل نحن، نضيع 20 دقيقة في القطار بينما يمكننا أن نفعل الكثير!" دعمها آخر.

"نحن مشغولون - يجب على الفتيات أن يفعلن ما يجب على الفتاة فعله"، علق ثالث.