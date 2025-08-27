شاب أعطى شات جي بي تي 100 دولار للاستثمار.. النتيجة غير متوقعة

كتبت- شيماء مرسي

أعطى طالب أمريكي يدعى "ناثان سميث" يبلغ من العمر 17 عاما من ريف أوكلاهوما محفظة أسهم بقيمة 100 دولار إلى منصة شات جي بي تي لتديرها بالذكاء الاصطناعي.

وبعد أربعة أسابيع، صدمت النتائج الكثيرين، حيث حققت المحفظة أرباح بنسبة 23.8% ، لذا شارك سميث تجربته على موقع Reddit، وسرعان ما انتشر الخبر في الأوساط التكنولوجية والمالية.

وقال سميث: "هذا ليس نصيحة مالية ولا محاولة للبيع، إنها فقط تجربة رائعة أردت مشاركتها"، وفقا لـ "dailygalaxy".

وبدأ مشروع سميث كرد فعل على الإعلانات المستمرة التي توعد بنجاح الاستثمار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ووضع ناثان قواعد صارمة لمنصة شات جي بي تي، حيث لا يمكنها شراء سوى أسهم كاملة من أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 300 مليون دولار .

وكان ينفذ الصفقات يدويا مرة واحدة أسبوعيا بناء على اختيارات شات جي بي تي بينما كانت نصوص Python البرمجية، باستخدام Yahoo Finance، تتتبع الأداء.

وكانت الشفافية جزءا أساسيا من مشروعه، ونشر سميث إعداداته على GitHub وتحديثات مفصلة على Substack ، مما سمح للآخرين بمتابعة التجربة أو تكرارها بأنفسهم.

وأكد أنه لم يترك شات جي بي تي ليعمل تلقائيا، بل كان يراقبه في كل خطوة، وأجرى تعديلات طفيفة عليه.

وفرضت شات جي بي تي أوامر إيقاف خسارة تلقائية وبيعت المراكز عند انخفاضها عن حد معين .

وكان من أبرز الفائزين سهم CADL ، وهو سهم ذو قيمة سوقية صغيرة ساهم بنحو نصف إجمالي الأرباح .

وقد أدى قرار AI بالخروج المبكر إلى تثبيت المكاسب قبل انعكاس السهم، وهي خطوة أظهرت وعيا وحذرا بالمخاطر يشبه وعي البشر.

وبنهاية الأسابيع الأربعة، ربحت المحفظة ما يقارب 25 دولار من أصل 100 دولار، وبالمقارنة مع المؤشرات الأمريكية الأوسع، تعد هذه قفزة لافتة في فترة زمنية قصيرة.

ولم يتوقف سميث عند العائدات الخام، بل قام بحساب مقاييس المخاطر المهنية لمعرفة مدى نجاح شات جي بي تي تحت التدقيق

