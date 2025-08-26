ترند تحدي الـ30 يوم دون سوشيال.. كيف يغير حياتك للأفضل؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

يبدو أن الانفصال المؤقت عن وسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد تجربة مزاجية، لكنه قرار يمكنه إحداث فارق حقيقي في حياة الإنسان.

خلال الأيام الماضية انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ترند تحدي الـ30 يوم بدون سوشيال لأشخاص شاركوا كيف تغيرت حياتهم للأفضل بعد الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير الدراسات والتجارب الشخصية إلى أن تقليل استخدام السوشيال ميديا لمدة 30 يومًا فقط قد يؤدي إلى تحسّن ملحوظ في الصحة النفسية، وزيادة التركيز، واستعادة الشعور بالوقت.

ووفقًا لمقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الامتناع عن استخدام المنصات الرقمية يسهم في تقليل القلق والاكتئاب، خاصة بين فئات الشباب.

كما أشارت تجارب موثقة إلى أن المشاركين في هذا التحدي شعروا بأنهم أكثر إنتاجية، وأن نومهم تحسّن بشكل ملحوظ، وأن لديهم طاقة ذهنية أكبر للتفاعل الواقعي مع من حولهم.

وليس ذلك فحسب، بل ساعد استعادة الروتين اليومي من دون تشتيت الإشعارات كثيرين على إعادة اكتشاف هواياتهم، مثل القراءة، ممارسة الرياضة، أو قضاء وقت ممتع مع العائلة بعيدًا عن الشاشات.