تمنع الروائح المزعجة.. حيلة "ملعقة الثوم" تتصدر ترند "تيك توك"

05:30 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الثوم

كتب – محمود عبده:

في عالم الطهي المليء بالوصفات السريعة والحيل الذكية، خطفت "حيلة ملعقة الثوم" الأضواء مؤخرا وتصدرت الترند على منصة TikTok، بعد أن أثارت موجة من الإعجاب بين عشاق المطبخ حول العالم، لما تقدمه من حل بسيط وفعال للتخلص من رائحة الثوم العالقة بالأصابع.

وبحسب موقع allrecipes، الفكرة التي بدت للكثيرين في البداية كمجرد مزحة، تقوم على فرك الأصابع بظهر ملعقة من الفولاذ المقاوم للصدأ "ستانلس ستيل" لبضع ثوان تحت ماء جاري، ليختفي أثر الرائحة تماما، في ظاهرة تفسرها الكيمياء بتفاعل معدن الكروم مع المركبات الكبريتية المسببة للرائحة مثل "الأليسين".

منشورات الفيديوهات التي توضح الحيلة، والتي حصدت ملايين المشاهدات، لم تقتصر على الطهاة المحترفين، بل شاركها هواة الطبخ وربات البيوت وحتى مشاهير المنصة، مرفقين بتعليقات مثل: "لم أصدق حتى جربتها بنفسي" و"وداعا لروائح الثوم والبصل للأبد".

خبراء الطهي يرون أن انتشار هذه الفكرة يعكس اهتمام الجمهور بحلول منزلية سهلة وموفرة، في وقت تتزايد فيه شعبية محتوى "الحيل الحياتية" "Life Hacks" عبر المنصات الرقمية.

الثوم لوصفات السريعة رائحة الثوم
ساعة تتخطى 4 ملايين جنيه.. هدية مي عمر الخيالية لزوجها في عيد ميلاد

الثانوية العامة

المزيد

