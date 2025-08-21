لمدة تجاوزت الـ10 دقائق.. غواص يحقق أطول غطسة في تاريخ موسوعة جينيس

تمكن غواص كرواتي من تحقيق إنجاز يبدو مستحيلا، في الرابع عشر من يونيو من هذا العام، أخذ فيتومير ماريتشيتش جرعة أخيرة من الأكسجين النقي واستلقى في بركة، ، ظل في البحر، لمدة 29 دقيقة و3 ثوان، بحسب موقع ساينس أليرت.

ونجح فيتومير ماريتشيتش في اقتحام موسوعة جينيس كصاحب أطول نفس في العالم، متجاوزا الرقم السابق بفارق خمس دقائق كاملة.

ونفذ فيتومير المحاولة داخل حوض سباحة خاص، حيث اعتمد ماريتشيتش على تقنية تنفس بالأكسجين النقي لمدة عشر دقائق قبل النزول إلى الماء، ما رفع مستوى تشبع الدم بالأكسجين ومنحه قدرة غير عادية على التحمل.

الغواص تمكن عبر هذه الطريقة من رفع نسبة الأكسجين في جسمه إلى نحو خمسة أضعاف المعدل الطبيعي، وهو ما سمح له بالوصول إلى هذه المدة الاستثنائية، بحسب ما أكده في فيديو عبر انستجرام.

حتى مع تنفس الهواء الطبيعي، تعتبر قدرات هذا الرياضي الكرواتي مبهرة، فهو يستطيع حبس أنفاسه لمدة تصل إلى 10 دقائق و8 ثوانٍ

الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لحبس النفس دون مساعدة هو 11 دقيقة و35 ثانية ، وقد سجله برانكو بيتروفيتش من صربيا في عام 2014.

ولوضع ذلك في الإطار الصحيح، يمكن للشخص العادي أن يحبس أنفاسه لمدة تتراوح بين 30 إلى 90 ثانية .

وفقًا لموقع جينيس الرسمي، حاول ماريسيتش حبس أنفاسه لأطول فترة في شهر يونيو.

وبعد أن حقق ماريسيتش عددًا من الأرقام القياسية العالمية ذات الصلة حتى الآن، ربما يتجه نظره في المرة القادمة نحو الرقم القياسي الذي حققه بيتروفيتش.



