أول ملكة جمال فلسطينية.. 20 صورة ومعلومات عن نادين أيوب

03:30 م السبت 16 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي

أعلنت نادين أيوب في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تمثيلها لفلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون 2025.

وأضافت أنها ستدخل التاريخ كأول ممثلة لفلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 المقرر أن تقام في تايلاند في 21 نوفمبر.

وأعربت نادين عن شعورها العميق بالمسؤولية في أداء هذا الدور، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها وطنها .

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز معلومات عن نادين أيوب ملكة جمال فلسطين، وفقا لموقع "hindustantimes".

-تعيش بين دبي ورام الله في الضفة الغربية.

-ملكة جمال فلسطين في عام 2022.

-حاصلة على بكالوريوس في الأدب وعلم النفس من جامعة ويسترن أونتاريو في كندا.

-تعمل مدربة لياقة بدنية معتمدة واستشارية تغذية.

-شاركت نادين في مسابقة ملكة جمال الأرض 2022 في الفلبين

-تهدف إلى مشاركة متابعيها قصص عن القوة والإبداع والأمل.

- وحصلت أيضا على لقب ملكة جمال الماء لعام 2022.

-إلى جانب مسابقات الجمال، تعد نادين ناشطة في مجال حقوق الإنسان والبيئة.

-مؤسسة أكاديمية أوليف جرين في دبي، وهي أول أكاديمية في الإمارات العربية المتحدة مخصصة لتدريب النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمكينهن من بناء مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة.

-تدعم المرأة الفلسطينية المحلية من خلال تنفيذ برامج تركز على التمكين والتعليم.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من مليون متابع.

