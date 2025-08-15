أغرب من الخيال.. عروس تستعين بساحرة لإنقاذ حفل زفافها

كتب - أحمد الضبع

تزعم عروس استأجرت ساحرة لتفادي الطقس السيئ أن هذه الساحرة حوّلت توقعات الطقس الممطرة في حفل زفافها إلى أشعة شمس مثالية.

كانت نيكول والاش يائسة للغاية لتجنب هطول الأمطار الغزيرة في يوم زفافها لدرجة أنها لجأت إلى مصدر غير عادي - وتزعم أن الخدعة نجحت مثل السحر .

وكانت العروس البالغة من العمر 29 عاما وعريسها ريد البالغ من العمر 28 عاما يتوقعان حضور 400 ضيف في حفل زفاف فخم، لكن التوقعات بدت قاتمة، بحسب whatsthejam.

مقابل 11.30 جنيهًا إسترلينيًا فقط، تقوم الساحرة - التي تقدم خدماتها على موقع Etsy - بإلقاء تعويذة للحفاظ على السماء صافية.

"منذ اللحظة التي اخترنا فيها موعدًا في شهر يوليو، كنت أعلم أن الطقس قد يكون عاملًا"، قالت نيكول لموقع .

"لقد كنت أتحقق من توقعات الطقس بشكل مهووس لعدة أشهر - لقد كانت تقودني إلى الجنون، لقد قررت في النهاية الاستثمار في ساحرة Etsy، لقد وجدتها من خلال TikTok والمراجعات التي كان الناس ينشرونها".

وتابعت: "لم تكن هناك أي ضمانات، لكنني لم أهتم، لم تكن تكلفة باهظة، وأردت أن أفعل كل ما بوسعي لضمان أن يكون اليوم كما تخيلته - حتى لو بدا الأمر مجنونًا بعض الشيء بالنسبة لبعض الناس."

اتصلت نيكول بساحرة Etsy في 29 مايو وسلمت اسمها وتاريخ ميلادها وتفاصيل ما تريد أن تحققه التعويذة.

عند طلب التعويذة، قالت: "أرجوكم أن تُلقوا تعويذة لعطلة نهاية أسبوع زفافي لتكون جميلة - بلا مطر! ٤ يوليو ٢٠٢٥، و٥ يوليو ٢٠٢٥. شكرًا لكم!"

بدأت الساحرة عملها بسرعة، لكنها حذرت من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع حتى تتجلى بالكامل.

قبل يوم واحد فقط من الزفاف، لا تزال الأمور تبدو قاتمة، حيث حذرت تطبيقات الطقس من هطول أمطار طوال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بين عشية وضحاها تقريبا، تغير كل شيء.

وعندما بدأ الضيوف في الوصول لحضور حفل الترحيب بالزوجين في حديقة عائلة نيكول، لم يكن هناك أي مطر في الأفق، وفي صباح اليوم التالي، كانت السماء لا تزال صافية تماما في ليفينجستون، نيو جيرسي - حتى أن الإذاعة المحلية أعلنت أن يومي 4 و5 يوليو هما من أفضل الأيام من حيث الطقس في العام.

وقالت نيكول إنها أصبحت مؤمنة بتأثير التعويذة، وأكدت أن التجربة لفتت انتباه الكثير من المدعوين الذين تواصلوا مع الساحرة بعدها، مضيفة أن الأمر ساعدها على التخلص من القلق والشعور بأنها فعلت كل ما بوسعها لضمان نجاح يومها، واختتمت: "قد لا أعرف إن كانت التعويذة هى السبب الحقيقى، لكن النتيجة كانت زفافا كما حلمت به تماما".

