طاقة شريرة تثير الجدل.. حرق دمى لابوبو بسبب "عائلة سيمبسون"

كتبت: رودينا ضوه

في الأيام الأخيرة، اجتاح العالم مؤخرًا هوس غير مسبوق بسبب حريق دمى "لابوبو"، بعد تداول مقاطع وصور مرتبطة بـ"نبوءة" مثيرة نسبت إلى مسلسل الكارتون الشهير "عائلة سيمبسون"، وبينما يرى البعض الأمر كمجرد صدفة طريفة، اعتبره آخرون دليلاً جديدًا ضد المسلسل.

وانتشر على إنستجرام فيديو يظهر دمية لابوبو إلى جانب صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي لشيطان "بازوزو" الأسطوري، مصحوبا بتحذير بأن اللعبة تنبعث منها طاقة شريرة، ما أدى إلى تحول مفاجئ في ردود الأفعال، وفقًا لموقع lifestyle.

وفي وقت قصير، تحولت المزحة إلى أزمة حقيقية تهز الفضاء الرقمي، وامتلأت حسابات تيك توك وإنستجرام بمقاطع تؤكد أن الدمى "تنشر طاقة سلبية" أو تجلب الحظ السيئ.

وسريعًا التقطت خوارزميات منصات التواصل القصة، لتنهال التعليقات والمشاركات، قبل أن يبدأ البعض في البحث عن حلقة قديمة من مسلسل "عائلة سيمبسون" تعود لعام 2017، ظهر فيها تمثال "بازوزو" وهو يتسبب في تلبس الطفلة ماجي، الأمر الذي عزز اعتقاد كثيرين بأن المسلسل قد "تنبأ" بمصير اللعبة.

وظهر مؤثرون ومشاهير، مثل "الشيف ناتاشا غاندي والكوميدية بهارتي سينج"، ووثقوا لحظات حرقهم لدمى لابوبو، مبررين الأمر بسلسلة من الأحداث المزعجة التي صادفتهم منذ اقتنائها، من أمراض متتالية إلى حوادث غريبة وفقدان ممتلكات ثمينة.

وروى آخرون قصصًا أكثر غرابة، مثل أن تتحرك الدمية بمفردها أو تقترب من سريرهم أثناء نومهم.

وعلى الرغم من تأكيد الفنان هونج كونجي كاسينج لونج، مبتكر لابوبو، أن الشخصية خيالية تمامًا ولا علاقة لها بأي أسطورة أو معتقد قديم، إلا أن هذه التصريحات لم توقف انتشار مقاطع الحرق والتحذيرات الموجهة لها.

ومنذ بداية عام 2025، سطعت شهرة "لابوبو " بقوة بعدما انتقلت من كونها لعبة مصممة نادرة إلى إكسسوار فاخر يزين حقائب أشهر نجمات بوليوود وعارضات الأزياء، لتصبح أيقونة تجمع بين أناقة الموضة وملامح "الطفولة الناضجة".

