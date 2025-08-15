تركها مغطاة على الأريكة.. رجل عاش 3 سنوات رفقة جثة - وهذا ما حدث

كتب - سيد متولي

حكم على رجل بريطاني بالسجن بعد أن عاش لأكثر من عامين مع جثة شريكته المتوفاة ملقاة على أريكته، مكتفيا بتغطيتها ببطانية.

وبحسب صحيفة ذا صن، احتفظ جيمي ستيفنز، 51 عامًا، بجثة أنوسكا سايتس البالغة من العمر 36 عامًا في غرفة المعيشة في شقته في توركواي، ديفون ، بعد العثور عليها ميتة، ولم يخبر الشرطة أبدًا .

وطوال هذه الفترة، لم يبلغ الشرطة، بل أدلى بأقوال مضللة زعم فيها أنه لم يرها منذ فبراير أو مارس 2022.

وحكمت محكمة إكستر كراون على ستيفنز بالسجن لمدة 14 شهرًا بتهمة منع الدفن القانوني وإفساد سير العدالة، أما الجريمة الثانية فتتعلق بالكذب على الضباط في بيان حول موعد رؤيته الأخيرة للسيدة سايتس.

شوهدت أنوسكا آخر مرة في مايو 2022، ولم يُبلّغ عن اختفائها إلا في أبريل من هذا العام، عندها، بدأت الشرطة تحقيقًا لتعقبها، وتحدثوا إلى ستيفنز، الذي ادعى أنه لم يرها منذ فبراير أو مارس 2022.

زار رجال الأمن شقة أبتون رود عدة مرات، لكنهم لم يتلقوا أي رد، صرّح ستيفنز لاحقًا بأنه انتقل للعيش في مكان آخر، وعندما اقتحمت الشرطة المكان في 27 مايو 2025، عثرت على الحقيقة المروعة.

وقالت المدعية العامة هولي جيلبيري: "بدأت الشرطة في تفتيش الشقة، وعند رفع بطانية في منطقة المعيشة اكتشفوا ذراعًا ويدًا عظميتين.

"لاحظ الضباط وجود العديد من العناصر المعطرة المنتشرة في جميع أنحاء الصالة، ما استنتج أن سببها إخفاء أي روائح."

ووصفت القاضية آنا ريتشاردسون القضية بأنها "مأساة حقيقية"، مشيرة إلى أن ستيفنز "أصيب بالذعر وتصرف بشكل خاطئ تماما" عند اكتشاف الوفاة، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على وجود شبهة جنائية، فيما أكدت شرطة ديفون وكورنوال أن وفاة أنوسكا ليست محل شبهات جنائية، وسيتم إرسال ملفها إلى الطب الشرعي.

وقال ستيفنز للمحققين إن أنوسكا قضت الليل هناك في يناير 2023، خرج في اليوم التالي وعاد ليجدها ميتة على الأريكة، واعترف بأنه "وضع بطانية على جسدها" وواصل العيش في غرفة نومه، متجنبًا الصالة.

