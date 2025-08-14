لن تتخيل سعرها.. ساعة فاخرة هدية من ملياردير أمازون لزوجته

ظهرت الإعلامية لورين سانشيز، التي تزوجت مؤسس أمازون الملياردير جيف بيزوس في احتفال مرصع بالنجوم في يونيو، في إيبيزا بإسبانيا، وهي ترتدي ساعة ريتشارد ميل مرصعة بالألماس.

سعر خرافي لساعة لورين سانشيز

وبحسب مجلة forbes، يبلغ سعر ساعة لورين سانشيز التي اشتراها لها زوجها الملياردير جيف بيزوس ما يقارب من 250 ألف يورو، أو 217 ألف جنيه إسترليني.

تفاصيل ساعة لورين سانشيز

تظهر لورين سانشيز وهي ترتدي ساعة "Dark Night" من سلسلة Mille's RM 07-01 Intergalactic.

وتتكون الساعة السوداء من مادة Carbon TPT، وهي مادة مركبة قوية تستخدم في المنتجات عالية الأداء مثل اليخوت السباق وسيارات الفورمولا 1، كما أنها مرصعة بالماس وشوكات من الذهب الأحمر.

وتتكون اللوحة الأساسية من التيتانيوم، والحافة الخارجية مصنوعة من الذهب الأحمر وتحتوي على جواهر موضوعة داخل وحول وجه الساعة.

ولا يتضمن موقع Richard Mille الإلكتروني أي سعر للساعة، ولكنها معروضة للبيع لدى تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية بسعر يتراوح بين 260 ألف دولار و298 ألف دولار.

وتعد هذه الساعة واحدة من أربع قطع من سلسلة المجرات المرصعة بالماس والمستوحاة من نظرية الانفجار الكبير للكون، كما جاء في موقع Mille الإلكتروني.

