سمكة تسقط من السماء وتسبب حريقا.. ما القصة؟

يبدو أن سمكة سقطت من السماء كانت سببًا في اندلاع حريق هائل في بلدة كندية صغيرة.

في يوم الإثنين 4 أغسطس، شاركت إدارة إطفاء آشكروفت تفاصيل الحدث غير المعتاد في بيان على فيسبوك، والذي كان مصحوبًا بصورة لسمكة متفحمة يُعتقد أنها تسببت في حريق غابات في بلدة آشكروفت الكندية، يوم الأربعاء 30 يوليو.

ويقول المسؤولون إن طائرًا أسقط السمكة على سلك كهرباء بعد أن أنهكه الحر الشديد، أدى ذلك إلى "حريق في منطقة طبيعية على بُعد 6 كيلومترات (حوالي 4 أميال) جنوب المدينة"، بحسب مجلة people.

وبحسب البيان، عثرت السلطات على موظفين من شركة BC Hydro وشركة Ashcroft Ranch وشركة Dawson Road Maintenance ، يقومون بإطفاء الحريق عندما وصلوا إلى مكان الحادث.

وبعد إخماد الحريق الكثيف، تمكنت إدارة إطفاء أشكروفت من تبريد محيط المنطقة المحروقة، ثم اكتشف فريق الإنقاذ من الحرائق أن "سمكة أسقطها عقاب السمك المحلي على خط الطاقة الكهرومائية ما تسبب في سقوط الجمر، مع السمك، على الأعشاب الجافة أدناه.

كشف تحقيق سريع عن سبب الحريق، وتبين أنه سمكة، نعم، ما قرأته صحيح، فقد قطعت السمكة رحلةً مذهلة، بالنظر إلى أن النهر يبعد 3 كيلومترات شرقًا عن نقطة انطلاقها، حسبما كتبت إدارة الإطفاء والإنقاذ في أشكروفت على فيسبوك.

وذكر المحققون أنهم يشتبهون في أن حجم السمكة والحرارة تسببا في تعب الطائر وإسقاط فريسته، أو ربما يكون هناك شك آخر وهو أن الطائر سئم من السمك النيء وأراد تجربة السمك المطبوخ"، هذا ما قاله المسؤولون مازحين.

وفي حين قال المسؤولون إنهم قد لا يتمكنون أبدًا من معرفة دافع الطائر، فقد أكدوا أن "المشتبه به الرئيسي" لم يصب بأذى "وما زال يحلق طليقًا".

وفي تحديث قال فريق الإنقاذ إنه تم القبض على "طائر العقاب المشتبه به" و"تم احتجازه"، مازحين بالقول: "لم يمنح القاضي الكفالة لأن المشتبه به يشكل خطرًا كبيرًا... ويدفعه للهروب".

