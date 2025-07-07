20 صورة لـ أغني 10 نساء في العالم.. ثروتهن مذهلة

كتبت- أسماء مرسي:

في عالم المال والأعمال، لا يزال الرجال يتصدرون قوائم الأثرياء، لكن هناك نساء كسرن هذه القاعدة وحققن ثروات هائلة، سواء من خلال الإرث أو بناء إمبراطوريات خاصة بهن.

في هذا الصدد، إليكم أغنى 10 نساء العالم، وفقا لموقع "bankrate".

أليس والتون.. 113 مليار دولار

أليس والتون هي الابنة الوحيدة لمؤسس "وول مارت"، سام والتون، ورثت ثروتها من قطاع التجزئة وشاركت في إدارة منظمة "Walton Enterprises".

تشتهر بدعمها للفنون والرعاية الصحية في المجتمعات الريفية، ولا تزال تمتلك حصة كبيرة في "وول مارت".

فرانسواز بيتنكورت مايرز.. 89.7 مليار دولار

هي وريثة ثروة "لوريال" الضخمة، حيث أسس جدها شركة مستحضرات التجميل العملاقة، و تشغل منصبا في مجلس إدارة "لوريال" وهي أكبر مساهم فيها بحصة تبلغ حوالي 35%.

جوليا فليشر كوتش.. 72.4 مليار دولار

أصبحت جوليا كوتش من أغنى نساء العالم بعد وفاة زوجها ديفيد كوتش، ورثت هي وأطفالها حصة 42% في "كوتش إندستريز"، ثاني أكبر شركة خاصة في أمريكا، والتي تعمل في مجالات متعددة من تكرير النفط إلى المنتجات الورقية.

جاكلين بادجر مارس.. 43.6 مليار دولار

هي المالكة الثالثة لشركة "مارس"، المنتجة لعلامات تجارية شهيرة مثل "إم آند إمز" و"سنيكرز".

"مارس" رابع أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة، وتشتهر جاكلين بأعمالها الخيرية في رعاية الحيوان، الحفاظ على البيئة، والفنون.

أبيجيل جونسون.. 37.3 مليار دولار

تشغل منصب الرئيسة التنفيذية لشركة "فيديليتي للاستثمارات"، وهي تدير تريليونات الدولارات من الأصول، وقد قامت بتحديث الشركة بالتركيز على الأدوات الرقمية.

ماكينزي سكوت.. 35.5 مليار دولار

هي مليارديرة تسعى لتقليص ثروتها من خلال التبرع بها لقضايا تؤمن بها، حصلت على ثروتها بعد طلاقها من جيف بيزوس، مؤسس أمازون، وتبرعت بأكثر من 17 مليار دولار لأكثر من 2300 منظمة غير ربحية.

سافيتري جندال.. 31.7 مليار دولار

تنبع ثروة سافيتري جيندال من صناعة الصلب، وهي الأم المؤسس لمجموعة جيندال الهندية الضخمة، والتي تعمل في قطاعات الصلب والطاقة والبنية التحتية والأسمنت.

تولت إدارة أعمال العائلة بعد وفاة زوجها وشهدت ازدهارها.

ميريام أديلسون.. 31.3 مليار دولار

تأتي ثروة ميريام أديلسون من شركة "لاس فيجاس ساندز" التي أسسها زوجها الراحل، ورثت حصة الأغلبية في الشركة، وفي عام 2023 اشترت حصة أغلبية في فريق "دالاس مافريكس" لكرة السلة.

إيريس فونتبونا وعائلتها.. 30.9 مليار دولار

إيريس فونتبونا هي أغنى امرأة في تشيلي، ورثت ثروتها بعد وفاة زوجها الذي بنى إمبراطورية ضخمة في التعدين والمشروبات.

تسيطر الآن على شركة "أنتوفاجاستا بي إل سي" لتعدين النحاس، بالإضافة إلى حصص في بنوك وشركات أخرى.

سوزان كلاتن.. 25.5 مليار دولار

حوّلت سوزان كلاتن ثروتها الموروثة إلى إمبراطورية، تمتلك حصصا كبيرة في "بي إم دبليو" وشركة الأدوية "ألتانا" التي ساهمت في تطويرها.

توسعت سوزان أيضا في مجال الطاقة والتكنولوجيا الحيوية من خلال شركتها الاستثمارية.

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