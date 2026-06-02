إعلان

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر

كتب : شيماء مرسي

09:30 م 02/06/2026

الفواكه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلجأ كثير من الأشخاص إلى استبدال وجبة العشاء بالفاكهة اعتقادا منهم أنها خيار صحي يساعد على إنقاص الوزن وتحسين الهضم، إلا أن هذا السلوك قد لا يكون مناسبا للجميع.

أوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.

أشار معتز أن استبدال وجبة العشاء بالفاكهة يوميا قد يكون مفيدا لبعض الأشخاص بشكل مؤقت للمساعدة في تقليل السعرات الحرارية، لكنه بمرور الوقت يسبب مشكلات صحية بشكل دائم.

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة


الجوع السريع


الفاكهة تحتوي على نسبة قليلة من البروتين والدهون، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة قصيرة.

ارتفاع مستويات السكر في الدم


بعض أنواع الفاكهة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل سريع، خاصة عند تناولها بمفردها دون دمجها مع مصادر للبروتين أو هون صحية.

فقدان عضلي مع الوقت


الاعتماد على الفاكهة كوجبة عشاء يومية قد يؤدي بمرور الوقت إلى فقدان الكتلة العضلية، خاصة إذا كانت الوجبة تفتقر إلى البروتين بشكل مستمر.

نقص العناصر الغذائية


الاكتفاء بالفاكهة في وجبة العشاء بشكل يومي قد يزيد من خطر الإصابة بنقص بعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد وفيتامين B12 والزنك
وأوميجا 3.

زيادة الدهون الثلاثية


الإفراط في تناول الفاكهة المليئة بالفركتوز، قد يؤدي إلى الاضطرابات الهضمية والانتفاخ، وذلك بسبب احتوائها على الألياف والسكريات.

اقرأ أيضا:

8 أطعمة تمنحك الطاقة وتحارب الإرهاق اليومي

هل تعاني من إرهاق عقلي؟ علامات لا يجب تجاهلها

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

فواكه صحة أطعمة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إبراهيم حسن يكشف آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026
رياضة محلية

إبراهيم حسن يكشف آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026
تعرف موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال
زووم

تعرف موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال
ريهام سعيد بعد وفاة الفنانة سهام جلال: "بقت مهمة بعد ما ماتت؟"
أخبار مصر

ريهام سعيد بعد وفاة الفنانة سهام جلال: "بقت مهمة بعد ما ماتت؟"
فاروق حسني يكشف تفاصيل علاقته بسوزان مبارك.. ودورها في دعم الثقافة
أخبار مصر

فاروق حسني يكشف تفاصيل علاقته بسوزان مبارك.. ودورها في دعم الثقافة
الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026.. مواعيد وأيام العطلات المقبلة
أخبار مصر

الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026.. مواعيد وأيام العطلات المقبلة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل