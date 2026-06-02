مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر

يلجأ كثير من الأشخاص إلى استبدال وجبة العشاء بالفاكهة اعتقادا منهم أنها خيار صحي يساعد على إنقاص الوزن وتحسين الهضم، إلا أن هذا السلوك قد لا يكون مناسبا للجميع.

أوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.

أشار معتز أن استبدال وجبة العشاء بالفاكهة يوميا قد يكون مفيدا لبعض الأشخاص بشكل مؤقت للمساعدة في تقليل السعرات الحرارية، لكنه بمرور الوقت يسبب مشكلات صحية بشكل دائم.

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة



الجوع السريع



الفاكهة تحتوي على نسبة قليلة من البروتين والدهون، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة قصيرة.

ارتفاع مستويات السكر في الدم



بعض أنواع الفاكهة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل سريع، خاصة عند تناولها بمفردها دون دمجها مع مصادر للبروتين أو هون صحية.

فقدان عضلي مع الوقت



الاعتماد على الفاكهة كوجبة عشاء يومية قد يؤدي بمرور الوقت إلى فقدان الكتلة العضلية، خاصة إذا كانت الوجبة تفتقر إلى البروتين بشكل مستمر.

نقص العناصر الغذائية



الاكتفاء بالفاكهة في وجبة العشاء بشكل يومي قد يزيد من خطر الإصابة بنقص بعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد وفيتامين B12 والزنك

وأوميجا 3.

زيادة الدهون الثلاثية



الإفراط في تناول الفاكهة المليئة بالفركتوز، قد يؤدي إلى الاضطرابات الهضمية والانتفاخ، وذلك بسبب احتوائها على الألياف والسكريات.

