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عمدة موسكو: الدفاع الجوي أسقط 11 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة

كتب : وكالات

02:24 ص 03/06/2026

اعتراض مسيرات

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قال عمدة العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين، إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي اعترضت وأسقطت 11 مسيرة جوية كانت تحلق باتجاه موسكو.

في البداية كتب العمدة على منصة التواصل "ماكس": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي 8 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وتعمل فرق الإنقاذ في موقع سقوط حطام المسيرات".

وفي وقت لاحق، أفاد سوبيانين، أنه تم اعتراض وصد هجوم 3 طائرات مسيرة أخرى.

من جانبها، ذكرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو قد فرضا قيودا على الرحلات الجوية؛ وهما يستقبلان الرحلات الجوية ويرسلانها بالتنسيق مع الهيئات المختصة ذات العلاقة.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 158 مسيرة جوية أوكرانية ثابتة الجناحين في غضون 12 ساعة فوق عدة مناطق من البلاد.

ووفقا للوزارة تم تدمير الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وسمولينسك، وتولا، بالإضافة إلى جمهورية القرم، وفقا لروسيا اليوم.

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اعتراض مسيرات موسكو روسيا أوكرانيا

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