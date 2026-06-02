كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة الحرارة نهارًا وارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب بيان الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى 38 درجة مئوية وصغرى 24 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية عظمى 28 درجة وصغرى 20 درجة.

أما شمال الصعيد فتسجل درجة حرارة عظمى 40 درجة مئوية وصغرى 26 درجة، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية مع صغرى 29 درجة.

طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء

أوضحت "الأرصاد" أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، ويكون حارًا على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة" أن الطقس يتحول خلال ساعات الليل إلى معتدل الحرارة أو مائل للحرارة على مختلف الأنحاء، مع استمرار الشعور بالأجواء الدافئة نسبيًا.

وأكدت هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الرطوبة يجعل الأجواء أكثر حرارة، خاصة خلال فترات الظهيرة والعصر على المناطق الداخلية.

شبورة مائية صباحًا على الطرق

أوضحت "الهيئة" أن شبورة مائية تتكون خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور للحفاظ على السلامة العامة.

فرص أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق

توقعت "الأرصاد" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وربما تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من الصحراء الغربية، بنسبة حدوث تقترب من 20%.

وأشارت إلى فرص لتكوّن بعض السحب على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وربما يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ضعيفة التأثير بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على بعض المناطق.

نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية

أوضحت "الهيئة" أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت أن بعض السحب الرعدية ربما يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، ما قد يؤدي إلى اضطراب مؤقت في الأحوال الجوية بالمناطق المتأثرة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أن التنبؤات تصدر وفق أحدث خرائط الطقس ويتم تحديثها بشكل مستمر حال حدوث أي تغيرات جوية، مع ضرورة متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.

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