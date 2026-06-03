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الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

كتب : وكالات

01:23 ص 03/06/2026

منظومات الدفاع الجوي

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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان فجر الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

أفادت الوزارة في بيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وأضافت: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر محلية وسكان، بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية.

وقالت الوكالة الإيرانية: "سمعت أصوات انفجارات ليلة الأربعاء في منطقة جزيرة قشم بحسب مصادر محلية وسكان الجزيرة".

وذكرت أن مصدر هذه الأصوات لا يزال غير واضح، ولم تصدر أي من الوكالات الحكومية الإيرانية بيانات رسمية بشأن هذه المسألة.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية بورود أنباء عن تبادل لإطلاق النار بين سفن أمريكية وإيرانية في مضيق هرمز.

وأشارت أيضا إلى أنه وفي الوقت نفسه وردت أنباء عن تفعيل أجهزة الإنذار في الكويت خلال الدقائق القليلة الماضية.

وأوضح الإعلام العبري أن هذا يبدو أنه هجوم على قاعدة أمريكية في الكويت، وفقا لروسيا اليوم.

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