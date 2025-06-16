أغنى وأجمل 9 من عارضي أزياء حول العالم- ثرواتهم لا تصدق

كتبت- أسماء مرسي:

عالم عرض الأزياء للرجال لم يعد مجرد منصة لعرض الملابس، بل أصبح عالما مليء بوجوه غيرت مفاهيم الموضة، محققين ثروات ضخمة إلى جانب الشهرة.

فيما يلي، إليك أغنى 9 عارضي أزياء في العالم، وفقا لموقع "GQ Australia".

ديفيد جاندي (المملكة المتحدة) - 15 مليون دولار

ديفيد جاندي الوجه الأبرز للموضة البريطانية، وقد عمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية مثل هوجو بوس وبانانا ريبابليك.

اشتهر بلقب "رجل السراويل البيضاء" بعد حملة ناجحة، وصمم مجموعته الخاصة من السراويل لماركس آند سبنسر، ليصبح من أغنى العارضين.

شون أوبراي (الولايات المتحدة) - 10 ملايين دولار

اكتُشف عارض الأزياء الأمريكي شون أوبراي عبر "ماي سبيس" في مراهقته، وسرعان ما أصبح وجها مألوفا لحملات كالفن كلاين، فيرساتشي، ودولتشي آند جابانا.

مارلون تيكسيرا (البرازيل) - 8 ملايين دولار

بفضل جدته، دخل عارض الأزياء البرازيلي مارلون تيكسيرا عالم عرض الأزياء، ليصبح أيقونة بمظهره الجذاب.

عرض أزياءً لعلامات كبرى مثل إمبوريو أرماني وديور هوم، وكان وجها لعطر ديزل الشهير، ما عزز مسيرته المالية.

ألتون ماسون (الولايات المتحدة الأمريكية) - 5 ملايين دولار

أصبح ألتون ماسون أول عارض أزياء من أصول أفريقية يشارك في عروض شانيل، رغم صغر سنه، عمل مع علامات فاخرة مثل فيرساتشي، غوتشي، وبي إم دبليو، ويعد نجما صاعدا بقوة في عالم الموضة.

جون كورتاجارينا (إسبانيا) - 5 ملايين دولار

يحظى عارض الأزياء الأسباني جون كورتاجارينا بتقدير كبير في إسبانيا والعالم، ويُعرف بملامحه المميزة.

لم يكتفِ بعرض الأزياء لعلامات كبرى، بل دخل عالم التمثيل أيضا.

أوليفر تشيشاير (المملكة المتحدة) - 850 ألف دولار

اشتهر أوليفر تشيشاير بإطلالاته الأنيقة، وعمل مع دولتشي آند جابانا وكالفن كلاين، وأطلق علامته التجارية الخاصة بالأزياء الرجالية "تشي" في عام 2019، ما رسخ مكانته كمؤثر في عالم الموضة.

لاكي بلو سميث (الولايات المتحدة) - مليون دولار

وقع عارض الأزياء لاكي بلو سميث عقدا في سن الثانية عشرة، واكتسب شهرة مبكرة كواحد من أوائل نجوم تمبلر بفضل شعره البلاتيني وعينيه الزرقاء.

آرثر كولكوف (روسيا) - 3 ملايين دولار

حقق عارض الأزياء الروسي آرثر كولكوف نجاحا سريعا في عالم الموضة، وعمل في حملات لبارنيز نيويورك وسيسلي.

جاء الجزء الأكبر من ثروته من عقود طويلة ومربحة مع دور أزياء عالمية مثل تومي هيلفيغر ودولتشي آند جابانا.

جيف نيسمان (كندا) - 5 ملايين دولار

بدأ جيف نيسمان مسيرته في عام 2007 وأصبح وجها لعلامات مرموقة مثل جورجيو أرماني وكالفن كلاين.

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