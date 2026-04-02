أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نتائج الحملات التموينية المكثفة التي نُفذت بمختلف المراكز والأحياء، وأسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

ضبط مشروبات وحلوى ولحوم غير صالحة للاستهلاك

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، وبمشاركة الجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط 3300 عبوة مشروبات سكرية غير صالحة وبدون بيانات، و1068 قطعة حلوى أطفال فاسدة، إلى جانب 100 كيلوجرام من الأحشاء الداخلية وبعض اللحوم المختلطة بالعظام والدهون غير الصالحة، فضلًا عن 3.5 كيلوجرام لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك.

ضبط زيت طعام معاد تدويره ومنتجات منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملات عن ضبط ربع طن من زيت الطعام غير الصالح والمعاد تدويره، إضافة إلى 16 قطعة كيك منتهية الصلاحية، ضمن جهود تكثيف الرقابة على السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

تحرير محاضر لعدم إعلان الأسعار

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى تحرير عدد من المحاضر التموينية، شملت 10 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمستودعات البوتاجاز، و5 محاضر لمحلات عامة، ومحضرين لمخابز سياحية، إلى جانب محضرين آخرين لمحلات عامة لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

إحالة المخالفات للنيابة واستمرار الحملات

وأكد اللواء محمد علوان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، مشددًا على استمرار الحملات التموينية بشكل دوري لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، بما يضمن توفير سلع آمنة وصالحة للمواطنين.