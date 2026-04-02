أحالت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق فلاح ونجله إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لطلب الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما — وآخرين سبق الحكم عليهم — بقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين من أبناء عمومتهم في واقعة مأساوية شهدتها قرية خارفة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، نتيجة خلافات حادة حول الميراث. وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم.

صدر قرار الإحالة برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبدالعال.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية رقم 8076 لسنة 2013 جنايات ديروط، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد باندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "بيت الرضاونة" و"بيت السماعنة"، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من الطرفين.



وبانتقال قوات الشرطة والمعاينة، تبين مقتل 8 أشخاص هم: جميل ج. ر – محمود ج. ر – عبدالمالك ع. ر – أحمد ع. م – مصطفى م. ج – محمود ج. ج – محمد م. ر – محمود م. م.

كما أصيب 8 آخرون بإطلاق نار عشوائي وهم: فضل م. ر – محمد م. ج – أحمد م. أ – محمد أ. م – أيمن م. ل – زينب ف. ر – زينب ع. ع – عزت ي. ع.

نتائج التحريات

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين «عبدالحميد أ. ع» (فلاح) ونجله «محمد» وآخرين سبق الحكم عليهم، يقفون وراء الواقعة، إثر خلاف ممتد على ميراث تركه أحد أفراد العائلة قبل الواقعة بعام ونصف، يشمل 85 فدانًا زراعيًا ومنزلًا من ثلاثة طوابق.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استولوا على المنزل، وأقاموا في الطابقين الثاني والثالث، فيما تُرك الطابق الأول لأرملة المتوفى بعد حرمانها من باقي حقوقها، ما أثار غضب أقاربها.



وأضافت التحريات أن وفاة سيدة من العائلة قبل الواقعة بـ25 يومًا خلّفت ميراثًا آخر يضم 15 فدانًا ومنزلًا ملاصقًا للأول، يفصل بينهما سور وباب مشترك، ما زاد الاحتقان بين الطرفين ودفعهما لصراع للسيطرة على التركة الجديدة.

وتابعت التحريات أن النزاع تطور إلى خصومة ثأرية، انتهت بتوجه المتهمين حاملين أسلحة نارية إلى مكان تجمع المجني عليهم، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى و8 مصابين.