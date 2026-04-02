تعد ظاهرة أكل الثعابين لصغارها من السلوكيات الصادمة التي تثير دهشة الكثيرين، لكن لهذه الظاهرة أسباب عديدة، نكشفها لكم في هذا التقرير، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا تأكل الثعابين صغارها.. ما السبب؟

قد تلتهم بعض إناث الثعابين صغارها إذا شعرت بالمرض أو لمنع انتشاره إلى الصغار الآخرين، كما يعد هذا السلوك وسيلة للحفاظ على التكاثر.

تظهر بعض أنواع الثعابين سلوكا يميل إلى افتراس بعضها البعض، خاصة في حالات الإجهاد الشديد أو عند ندرة الغذاء أو التوتر أو نقص الغذاء أو الضغوطات البيئية.

كيف يمكن منع الثعابين من أكل صغارها؟

ولمنع ذلك، يجب توفير غذاء كاف، وظروف معيشية مناسبة، وتقليل التوتر، كما أن فصل الصغار عن البالغين فور ولادتهم يقلل من خطر الإصابة.

وتساعد المراقبة الدقيقة للسلوك على ضمان بقاء الصغار وصحة الثعابين بشكل عام.

هل تأكل الثعابين نفسها حية؟

تعد الثعابين حيوانات غامضة بطبيعتها، فتركيبها الفسيولوجي ونفسيتها وغرائزها تختلف عن أي حيوان آخر، ويرجع ذلك إلى أنها لا تمتلك أطرافا، وتتمتع بحواس متطورة للغاية وتعتمد اعتمادا كبيرا على الطبيعة للبقاء.

ومع ذلك، تقع الثعابين أحيانا ضحية لطبيعتها، فابتلاع الثعابين لأنفسها يشير إلى ضائقة أو خلل فسيولوجي خطير.

ما الفرق بين الثعابين والثدييات في تنظيم الحرارة؟

الثعابين من الزواحف ذات الدم البارد، وهذا يعني أنها تحتاج إلى الدفء الخارجي لتنظيم درجة حرارة جسمها، على عكس الثدييات التي تنتج الحرارة داخليا، تمتص الثعابين الدفء من محيطها، وهذه الخاصية البيولوجية تجعلها شديدة الحساسية لتغيرات درجات الحرارة.

لماذا تصاب الثعابين بالارتباك في بعض الحالات؟

كما تستخدم الثعابين ألسنتها لقراءة الإشارات الكيميائية في الهواء، حيث أنها لا ترى أو تسمع كغيرها من الكائنات الحية، وهذا ما يسبب لها الارتباك خاصة عندما تكون مجهدة أو مصابة بارتفاع درجة الحرارة أو غير قادرة على التمييز بسهولة بين الفريسة وغير الفريسة.

لماذا قد تبدأ الثعابين في أكل نفسها؟

قد تلجأ بعض الثعابين إلى أكل نفسها نتيجة تعرضها للإجهاد البيئي أو بسبب الإصابة بمرض.

كيف يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى أكل الثعابين لأنفسها؟

يحدث هذا بسبب سوء صيانة أماكن إيواء الثعابين، إذ يمكن أن تؤدي وسادات التدفئة أو المصابيح ذات الإضاءة القوية جدا أو الموضوعة في مكان غير مناسب إلى رفع درجة حرارة مكان الثعبان إلى مستويات تهدد حياته.

عندما ترتفع درجة حرارة الثعبان بشدة ولا يستطيع الابتعاد عن مصدر الحرارة يصاب بالارتباك، ويتأثر دماغه لدرجة أنه يظن ذيله طعاما، لذا يبدأ الثعبان بمهاجمة نفسه إما دفاعا عن نفسه أو نتيجة لاضطراب سلوكه الغذائي.

