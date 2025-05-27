كتبت- نرمين ضيف الله

حلت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والطاقة، ضيفة على الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج “CBC سفرة”، تزامنًا مع احتفالات عيد ميلاد برج الجوزاء التي تمتد من 21 مايو وحتى 20 يونيو، حيث تناولت أسرار هذا البرج الهوائي المتقلب والذكي.

وقالت الدكتورة عبير فؤاد إن برج الجوزاء برج هوائي يتميز بالمزاج المتغير والذكاء الحاد، مما يجعله في حالة تفكير دائم.

وأضافت: “لو بيفكر في حاجة إيجابية هتلاقيه لطيف وبيضحك، لكن لو افتكر حاجة سلبية هينقلب المود تمامًا”، هكذا وصفت عبير طبيعة مواليد الجوزاء، مضيفة أن هذا التقلب هو السبب وراء تسميته بـ”الجوزاء” لأنه “شخصيتان في شخص”.

صفات أنثى الجوزاء

وأشارت عبير فؤاد إلى أن المرأة الجوزاء من أكثر الأبراج تنوعًا في الصفات، فهي:

• طاهية ماهرة.

• مضيافة من الطراز الأول.

• لبقة ومتحدثة بارعة.

• أم حنونة ومحللة نفسية بالفطرة.

• تقرأ أبناءها كأنهم كتاب مفتوح.

أما عن علاقاتها العاطفية، فقالت فؤاد: “الراجل اللي يتجوز ست جوزاء، مستحيل يتجوز بعدها، حتى لو الشرع محلل أربعة… هو كده أخد الأربع شخصيات في واحدة”.



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