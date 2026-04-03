أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم تصنيف الحكومة المصرية طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.



كما أكدت الوكالة، في بيان لها اليوم، تصنيف مصر للسندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند مستوى Caa1، وتصنيف برنامج سندات الدين متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند مستوى (P)Caa1.

التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية

أوضحت موديز أن الإبقاء على تصنيف مصر يعكس التفاؤل السائد منذ مارس 2024 احتمال استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، مدعومةً بالتزام السلطات بالسياسات والإصلاحات، مما يدعم في نهاية المطاف تحسناً مستداماً في قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام وخفضاً في احتياجات التمويل الإجمالية.



وعلى وجه الخصوص، حافظت الحكومة على فوائض مالية أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين أولى البنك المركزي الأولوية لخفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، مما ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.