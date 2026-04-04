نشر حزب الله مشاهد قال إنها لعملية استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية وثكنة "دولفين" التابعة لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية في تل أبيب وسط فلسطين المحتلة، باستخدام صواريخ نوعية.

#بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر وزارة الحرب الإسرائيلية وثكنة دولفين التابعة لشعبة الإستخبارات الإسرائيلية في "تل أبيب" وسط #فلسطين المحتلة بصواريخ نوعيّة.#الميادين pic.twitter.com/exPI3ItGGS — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 3, 2026



وقال حزب الله في بيان مساء الجمعة، إنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السدر ببلدة عيناتا جنوبي لبنان.

استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال

وأضاف أنه استهدف مرابض مدفعية إسرائيلية مستحدثة قرب موقع الصدح مقابل بلدة مارون الراس، كما قصف تجمعا للقوات الإسرائيلية في جنوب البلدة الحدودية نفسها.

قصف مدينة نهاريا

وأشار حزب الله إلى أنه قصف مدينة نهاريا للمرة الثالثة في إطار التحذير الذي وجهه للمستوطنات، كما أعلن قصف مستوطنة شلومي ضمن السياق ذاته.