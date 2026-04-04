أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا- مع فريقه للأمن القومي لمتابعة تطورات سقوط المقاتلة الأمريكية إف 15 في إيران.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، في تصريحات للقناة اليوم الجمعة، أن فريق الأمن القومي اجتمع في الجناح الغربي، وقدم تحديثات مستمرة للرئيس على مدار اليوم بشأن الطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها.

وأضاف المسؤول أن ترامب كان يعمل من المكتب البيضاوي أو غرفة الطعام البيضاوية المجاورة منذ صباح اليوم، حيث يتلقى إحاطات متكررة حول عمليات البحث والإنقاذ الجارية داخل إيران.

وفي الوقت نفسه، أكد ترامب لشبكة إن بي سي الأمريكية، أن سقوط المقاتلة الأمريكية لن يؤثر على المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من بعض التغطيات الإعلامية بشأن البحث عن الطيارين الأمريكيين، مشيرًا إلى أنها عملية عسكرية شديدة الحساسية.