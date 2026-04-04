ترامب يجتمع مع فريقه الأمني لمتابعة مستجدات سقوط المقاتلة الأمريكية

كتب : وكالات

12:11 ص 04/04/2026

دونالد ترامب

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا- مع فريقه للأمن القومي لمتابعة تطورات سقوط المقاتلة الأمريكية إف 15 في إيران.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، في تصريحات للقناة اليوم الجمعة، أن فريق الأمن القومي اجتمع في الجناح الغربي، وقدم تحديثات مستمرة للرئيس على مدار اليوم بشأن الطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها.
وأضاف المسؤول أن ترامب كان يعمل من المكتب البيضاوي أو غرفة الطعام البيضاوية المجاورة منذ صباح اليوم، حيث يتلقى إحاطات متكررة حول عمليات البحث والإنقاذ الجارية داخل إيران.
وفي الوقت نفسه، أكد ترامب لشبكة إن بي سي الأمريكية، أن سقوط المقاتلة الأمريكية لن يؤثر على المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من بعض التغطيات الإعلامية بشأن البحث عن الطيارين الأمريكيين، مشيرًا إلى أنها عملية عسكرية شديدة الحساسية.

فيديو قد يعجبك



أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن

أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق