أوضحت وكالة موديز للتنصيف الائتماني أسباب منح مصر نظرة مستقبلية إيجابية مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند Caa1 رغم التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة وأسعار النفط.

لماذا منحت موديز مصر نظرة مستقبلية إيجابية؟

أوضحت موديز في بيان لها اليوم حول مصر، أن النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر تعكس حالة التفاؤل السائد منذ مارس 2024 حول احتمال استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن مدعومةً بالتزام السلطات بالسياسات والإصلاحات.

وأضافت أن الالتزام بالإصلاحات يدعم في نهاية المطاف تحسناً مستداماً في قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام وخفضاً في احتياجات التمويل الإجمالية.

مرونة سعر الصرف

منذ مارس 2024 التزم البنك المركزي بسياسة مرونة سعر الصرف أي التخلي عن دعم الجنيه وترك سعره مقابل العملات الأجنبية وفق العرض والطلب مما ساهم في استيعاب الصدمات الخارجية وتوحيد سعر الصرف.

وتراجع إجمالي الدين العام من 97% في يونيو 2023 إلى نحو 85% في يونيو الماضي مع استهداف الحكومة خفضه إلى 80% خلال العام المالي المقبل.

خفض التضخم والفوائض المالية

وعلى وجه الخصوص، ترى موديز، أن الحكومة حافظت على فوائض مالية أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين أولى البنك المركزي الأولوية لخفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، مما ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وتدعم هذا التوجه فوائض مالية أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024 (المنتهية في يونيو 2024)، مدفوعة بضبط الإنفاق وزيادة تحصيل الإيرادات الضريبية، وهو ما تعززه التزام الحكومة المعلن بالانضباط المالي.

بحسب موديز فإن التفاؤل السائد يعكس احتمالية انخفاض مستدام في عبء خدمة الدين الحكومي، وسجل حافل في الحفاظ على تحسن صورة مصر الخارجية.

كما يدعم تركيز البنك المركزي على خفض التضخم وسياسات الصرف الأجنبي التي تتجنب تراكم اختلالات جديدة، استقرار الاقتصاد الكلي، وفق موديز.

تمكن البنك المركزي من تحقيق أهداف السياسة النقدية حيث تراجع معدل التضخم من معدلاته القياسية 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.4% في فبراير الماضي.

أبقى المركزي على أسعار الفائدة المرتفعة لأبعد مدى قبل أن يخفضها بداية من أبريل الماضي بإجمالي 8.25% على 6 مرات.

في نفس الوقت أبدى المركزي تخوفه في تقرير الأخير أمس بعد اثبيت سعر الفائدة حول وجود مخاطر صعودية تحيط بتحقيق مستهدفه من التضخم بين 5% إلى 9% خلال الربع الرابع من 2026 بسبب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وأكد المركزي أن السياسة النقدية اعتمدت سياسة الانتظار والترقب بعد تعليق دورة التيسير النقدي أي خفض سعر الفائدة.

تحسن الوضع الاقتصادية الكلي

وأكدت موديز أن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال من شأنها أن تعزز آفاق النمو على المدى المتوسط، وتدعم تحسن الوضع الاقتصادي الكلي.