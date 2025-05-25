بعد تصدرها التريند.. 25 صورة ومعلومات عن لي لي أحمد حلمي

تصدرت لي لي أحمد حلمي، ابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما انتشار مقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخطفت لي لي أحمد حلمي، الأنظار إليها خلال حوار عبر إحدى المنصات الأجنبية، بعدما قدمت أداءً عفويا بأسلوب طريف.

وطُلب من لي لي أن تصف بلدها بكلمة واحدة، دون الكشف عن اسمها، لتعبر عنها من خلال أكلاتها الأشهر مثل: "الملوخية والكشري".

كما وجه المذيع سؤالا لها عن ألوان علم بلدها، لتقول: "الأحمر والأبيض والأسود"، ليرد عليها: "مصر".

لكن ماذا نعرف عن لي لي أحمد حلمي؟

لي لي هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي.

عمرها 22 سنة، فهي من مواليد عام 2003 .

تدرس الهندسة المعمارية في جامعة برايتون ببريطانيا، وتحب عالم الفن والموضة وتفضل الرسم على الملابس.

لديها مشروع خاص بالرسم على الملابس والإكسسوارات.

لديها شقيقان وهما سليم ويونس.

أول ظهور لها كان رفقة والديها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020.

حرص أحمد حلمي ومنى زكي، على دعمها في عرض مجموعة من الملابس التي رسمت تصاميمها بنفسها، ضمن مشاركتها في معرض "شبابكو".

أكدت لي لي أن حبها للرسم بدأ منذ الصغر، وأن والدها أحمد حلمي شجعها على تطوير موهبتها وممارسة الرسم.

شاركت في مسلسل "لعبة نيوتن"، ليس في دور فني، بل رسمت على الملابس التي ارتداها الفنان آدم الشرقاوي.

يتابعها على حسابها عبر تطبيق تيك توك، أكثر من 47 ألف شخص.