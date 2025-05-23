"جميلة الجميلات".. اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة لسبب صادم

كتبت- شيماء مرسي

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على ملكة جمال فيتنام السابقة نجوين ثوك ثوي تيان، بتهمة خداع المستهلكين.

وبدأت القصة عندما روجت نجوين، التي لقبها رواد منصات التواصل الاجتماعي بـ"جميلة الجميلات" لمنتج حلوى صحية تدعى "Kera Supergreens Gummies" تبين فيما بعد أنها مزيفة وغير مطابقة للمواصفات.

وادعت نجوين أن كل قطعة من هذه الحلوى تحتوي على ألياف تعادل طبق كامل من الخضروات، وفقا لموقع "yahoo".

ولكن كشفت تحاليل معملية مستقلة أن كل قطعة تحتوي على 16 مليجرام فقط من الألياف بدلا من 200 مليجرام التي أكدت نغوين وجودها.

وكشفت التحقيقات أن هذه الحلوى كانت نتاج تعاون بين نجوين وعدد من رجال الأعمال الآخرين، وهم فام كوانغ لينه وهانغ دو موك، الذين قاموا بتأسيس شركة لتسويق هذه المكملات التي حققت انتشارا واسعا، حيث بيع منها أكثر من 100 ألف علبة قبل توقف بيعها.

وأوضحت التحقيقات أيضا أن عبوة المنتج تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة السوربيتول المستخدمة في الملينات.

وتم تغريم المتهمين الثلاثة وقدموا اعتذار علني للجمهور، لكن السلطات لم تكتف بذلك، وأصرت على اعتقال ملكة الجمال السابقة ومعاقبة شركائها وإيقاف تصنيع المنتج.

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