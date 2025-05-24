كتبت- أسماء مرسي:

نشرت البلوجر المصرية الشهيرة دينا داش مقطع فيديو عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بإنستجرام، تطلب فيه الدعاء من متابعيها إثر دخولها المستشفى، نتيجة لمضاعفات صحية واجهتها بعد أيام قليلة من ولادتها.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز معلومات لا تعرفونها عن دينا داش، وفقا لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هي دينا داش؟

- بلوجر مصرية.

- من مواليد عام 1996.

- تبلغ من العمر 29 سنة.

- تخرجت من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية عام 2016.

- هي شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، وشقيقها الآخر كريم داش.

- تقدم محتوى متخصصا في الجمال والموضة.

- نجحت في تحقيق شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

- بدأت حياتها العملية في سن مبكرة، حيث أسست شركة تسويق متخصصة في مجال التجميل.

- احتفلت بحفل زفافها في شهر مارس عام 2021 من محمود أبو الغيط.

- أما لطفلين حمزة، الذي وُلد عام 2023، وطفلها الثاني حسن، الذي أنجبته مؤخرا.

- تُعرف بحرصها الدائم على نشر صورها وتفاصيل يومياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها أكثر من 2 مليون متابع على حسابها الرسمي بـ "إنستجرام".